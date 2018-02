Česká ekonomika má za sebou druhý nejlepší rok od krize. Dál výrazně roste, potvrzují statistici

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Růst je vyvážený a měl by pokračovat i letos. Podílí se na něm jak domácí, tak zahraniční poptávka.

Praha - Hrubý domácí produkt České republiky loni stoupl o 4,5 procenta. Uvádí to první odhad Českého statistického úřadu. Předloni dosáhl celoroční růst HDP "pouze" 2,5 procenta.

"Růst o 4,5 procenta byl druhý nejvyšší od krize roku 2009. Tempo zaostalo jen za rokem 2015, kdy ovšem bylo nafouknuto hektickým utrácením prostředků z fondů EU. Loňský růst je o to cennější, že takovou jednorázovou berličku nedostal," říká ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Meziroční růst o 5,1 procenta ve čtvrtém čtvrtletí podle něj znamená pro Česko druhé místo v EU za Rumunskem (ze zemí, které už údaje zveřejnily).

"Máme za sebou velmi úspěšný rok. Česká ekonomika zaznamenala dynamický růst, který byl navíc i vyvážený. Podílela se na něm jak domácí, tak zahraniční poptávka. Rostly mzdy i důchody, a domácnosti proto víc utrácely. Zvýšily se také investice. K hospodářskému růstu nejvíc přispěl průmysl, ale dařilo se i službám," uvádí místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.

V samotném čtvrtém čtvrtletí stoupl HDP meziročně dokonce o 5,1 procenta, oproti předchozímu čtvrtletí o 0,5 procenta.

Podle analytika ČSOB Petra Dufka je pravděpodobné, že česká ekonomika v letošním roce mírně zvolní. "Přece jen jsou její disponibilní kapacity v průmyslu z velké části vyčerpány a navíc nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných zaměstnanců představuje stále větší bariéru pro další expanzi průmyslových firem. Předpokládáme, že ekonomika v letošním roce poroste zhruba "jen" tříprocentním tempem," uvádí.

Zpomalení růstu očekává i analytik Raiffeisenbank Milan Frydrych. Hlavním důvodem jsou vysoká srovnávací základna z minulého roku a dále zvyšování úrokových sazeb ze strany České národní banky, tedy "zdražování peněz". "S tím souvisí i posilování české koruny, která ztíží situaci exportérům, a tedy zahraniční obchod přispěje menší měrou k růstu tuzemské ekonomiky," dodává Frydrych.

Přesto se ekonomika i nadále bude vyvíjet příznivě, zdůrazňuje ekonom Jakub Seidler ING Bank. "A to jednak díky spotřebě domácností tažené růstem mezd, ale také díky obnovené investiční aktivitě. Zvýšená dovozní náročnost investic a vyšší domácí poptávka by však měly v letošním roce navýšit dovozy ze zahraničí, což pak bude statisticky snižovat příspěvek čistého zahraničního exportu k růstu HDP. Z toho titulu by tak měl růst HDP v letošním roce mírně zvolnit, a to zhruba na 3,5 procenta," očekává Seidler.