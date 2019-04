Zpřesněná čísla: Česku se loni dařilo o něco hůře, než se dosud uvádělo

Česká ekonomika loni meziročně vzrostla o 2,9 procenta. Proti roku 2017, kdy hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o 4,5 procenta, tak roční růst zpomalil. V samotném čtvrtém čtvrtletí loňského roku ekonomika meziročně vzrostla o 2,6 procenta a mezičtvrtletně o 0,8 procenta. Uvedl to v úterý Český statistický úřad (ČSÚ).

Úřad tak upřesnil svůj odhad z počátku března, podle kterého loňský růst ekonomiky činil tři procenta a ve čtvrtém čtvrtletí HDP meziročně stoupl o 2,8 procenta a mezičtvrtletně o 0,9 procenta.

Příjmy tuzemských domácností loni rostly podle statistiků nejrychleji za uplynulých 16 let, reálně se zvýšily o 4,7 procenta. "Dynamický růst mezd se projevil v meziročním navýšení mzdových nákladů u podniků o devět procent. Pokračoval tak trend snižování míry jejich ziskovosti. Jelikož velká část podniků patří zahraničním vlastníkům, mělo to i přímý dopad do odlivu důchodů do zahraničí," uvedl Vladimír Kermiet z ČSÚ.

Reálná spotřeba na obyvatele byla loni meziročně vyšší o 3,4 procenta. V číselném vyjádření průměrný měsíční příjem ze zaměstnání loni dosáhl 32 147 korun a proti roku 2017 tak byl reálně o pět procent vyšší. Podle ČSÚ se mírně zvýšily úspory domácností i jejich investice.

Zisky zahraničních majitelů obchodních společností loni dosáhly 7,8 procenta HDP a ve formě dividend si zahraniční vlastníci firem v Česku rozdělili téměř 294 miliard korun, zpátky pak investovali přes 120 miliard korun. "Tento vývoj odráží vysokou ziskovost přímých zahraničních investic v Česku," doplnil ČSÚ.

Ziskovost firem se však v posledním čtvrtletí minulého roku snížila na 46,6 procenta, což je nejnižší hodnota v historii časové řady od roku 2005, řekl analytik ING Bank Jakub Seidler. Pokles ziskovosti jde podle něj především na vrub vyšším mzdovým nákladům, které loni vzrostly o 8,6 procenta. Ve světle pomaleji rostoucí produktivity práce je tento růst těžko udržitelný trend, podotkl.

Domácnosti se podle Seidlera začínají obávat ekonomického zpomalování, což u řady z nich vedlo k vyšší snaze spořit. Dnešní čísla tento trend potvrdily, když se míra úspor domácností v posledním čtvrtletí zvýšila na 11,7 procenta, a dostala se tak zpět ke svému dlouhodobému průměru.

Dnes zveřejněné údaje, tedy slabší růst HDP, mírně se snižující míra zisku nefinančních podniků a růst míry úspor domácností, podle analytika Generali Investments Radomíra Jáče naznačují, že si ČNB může vzít ještě další čas na rozmyšlenou při svých úvahách, zda a kdy dále zvýšit měnově-politické úrokové sazby.