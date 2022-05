Hledáme další vtipné cedule a nápisy. Nechte se inspirovat nejlepšími úlovky z minula

Někdy jde o záměr, jindy o kouzlo nechtěného. Bizarních zákazů či upozornění je v Česku plno. Potvrzují to sami čtenáři Aktuálně.cz, z jejichž úlovků vzniklo v redakci již několik ročníků výběrů nejvtipnějších cedulí. Narazili jste v poslední době na podobné kousky? Pošlete nám je do redakce. Ty nejlepší vybereme do nové fotogalerie. Mezitím se v galerii inspirujte uplynulými ročníky.

Povedené úlovky do redakce online deníku Aktuálně.cz zasílejte prostřednictvím tohoto jednoduchého formuláře.