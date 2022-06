PPF zacílí na investice v Evropě, potvrdil Šmejc. S Monetou zváží, co dál

Těžiště investic PPF by nyní mělo být v Evropě. Skupina pokračuje v úplném opouštění ruského trhu, na trzích spotřebitelského financování v Asii chce hledat partnery, kteří by pro společné podniky získali finance k dalšímu rozvoji. V Číně by chtěla tamní Home Credit postupně prodat. Novinářům to řekl nový ředitel PPF Jiří Šmejc, který do čela skupiny nastoupil v červnu.

Šmejc je ochotnější se při obchodních příležitostech spojit s partnery, než býval zakladatel PPF Petr Kellner. Vize směřování skupiny teď ovšem není zásadně jiná od té, se kterou vedl PPF Kellner. Ten by také nyní preferoval investice v evropském regionu. Související PPF po měsících mlčení částečně opouští ruský trh. Home Credit koupí tamní investor V Číně se podle Šmejce PPF snaží najít najít strategického partnera, který by v čínském Home Creditu získal majoritu a poté firmu zcela ovládl. Pokud jde o trhy v jihovýchodní Asii, bez bankovní licence je podnikání a získávání financování na těchto trzích obtížné. "Všude, kde nemáme bankovní licenci, chceme dlouhodobě získat partnera," upozornil Šmejc. PPF se baví s konkrétními hráči, žádný obchod zatím neuzavřela. Bankovní licenci má nyní pouze v Kazachstánu. Situace na čínském trhu spotřebitelskému financování nepřeje, uvedl Šmejc. Zpětně viděno chybou podle něj bylo, že se v roce 2017 PPF nepodařilo čínský Home Credit prodat. Tehdejší majitel PPF Petr Kellner chtěl vytvořit firmu, která bude mít hodnotu deset miliard dolarů. Šmejc podle svých slov tuto vizi přijal, a z toho vyplynulo společné rozhodnutí se o její naplnění pokusit. "Pokud by nenastaly strukturální změny v čínské ekonomice, mohlo se nám to i podařit," podotkl. Dalším zlomem byla pandemie koronaviru. Ucelenou investiční strategii bude PPF schopná definovat v září. PPF má investice na Balkáně, Šmejcovi by se podle jeho slov líbilo udělat obchody i v západní Evropě. PPF se bude dívat na investice v oborech, kde už nyní působí. To ale nevylučuje možnost využít příležitost i v jiných oborech. "PPF vždycky uměla být ve správnou chvíli na správném místě. To bych chtěl, aby zůstalo," podotkl Šmejc. "Jsme schopni pracovat více, než se v západní Evropě pracuje. To není nepodstatný rozdíl. Zaměstnanci jsou vytrénovaní z asijských trhů," míní Šmejc. Hodnota obchodu, která bude PPF zajímat v západní Evropě, bude podle něj přesahovat miliardu eur. Mohlo by jít nejen o průmyslové podniky, ale i finanční služby. Připomněl v této souvislosti, že jej mrzelo rozhodnutí zastavit projekt nové verze Air Bank pro Německo. Nevyloučil oživení nějakého podobného projektu. Na potenciální akviziční příležitosti se PPF podle něj dívá i v telekomunikacích. Tam by šlo ale spíše o spojení s dalším finančním či investičním partnerem. "Chtěl bych, aby se PPF uměla spojovat s dalšími investory," poznamenal. Skupina PPF pokračuje v prodeji aktiv v Rusku. Prodej majoritního podílu v ruské Home Credit & Finance Bank by měla dokončit do konce června. Odchod z ruského trhu podle Šmejce pokračuje, prodej dalších aktiv se rýsuje. "Vše má svůj časový horizont, těch aktiv je poměrně hodně," dodal. "Zamyslíme se, co v Monetě dělat dál" Po zrušení spojení Moneta Money Bank s bankovní částí PPF hodlá skupina Air Bank dále rozvíjet a věří v její růstový růstový potenciál. S balíkem akcií, které drží PPF v Monetě, zatím skupina nebude dělat prudké pohyby, dodal Šmejc. Související Air Bank a Moneta se nespojí. PPF navrhla sloučení zrušit, důvodem je stav ekonomiky "Zamyslíme se nad tím, co budeme v Monetě dělat dál," uvedl Šmejc. Nevyloučil žádnou z možností, kterou by PPF se svým podílem mohla udělat. "Nic nás netlačí, abychom dělali rychlé rozhodnutí," dodal. Šmejc připustil, že z transakce, která byla zahájena v době, kdy PPF vedl Kellner, nebyl od začátku úplně nadšený. "Od začátku jsem viděl větší hodnotu Air Bank," podotkl. Air Bank je podle něj dále schopná ve všech ohledech výrazně růst. Šmejc si nemyslí, že by PPF měla odlišný pohled na rozvoj Monety, než jaký má skupina J&T, která v bance nedávno získala balík akcií. "Rozvoj banky je na jejím managementu," zdůraznil.