Švýcarské firmy se zavázaly, že zvýší počet žen ve vedoucích funkcích

před 1 hodinou

Švýcarské firmy se v úterý zavázaly, že zvýší počet žen ve vedoucích funkcích. Ty v zemi zastává jen 6,7 procenta žen, což je méně než polovina světového průměru, uvedla agentura Reuters. Země se sice může pochlubit druhou nejvyšší zaměstnaností žen v Evropě, s manažerskými pozicemi a místy ve správních radách firem už to tak slavné není. Jen každé osmé místo ve správní radě zastává ve Švýcarsku žena, což je o polovinu méně než evropský průměr. Společnosti Ernst & Young, Deloitte a PricewaterhouseCoopers a Adecco do roku 2020 zvýší podíl ženských vedoucích pracovníků na 20 až 35 procent. Švýcarská pobočka Siemens se zavázala, že do tří let vyrovná rozdíly v platech mužů a žen.

autor: ČTK