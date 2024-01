Stávka strojvůdců v Německu omezí mezinárodní i regionální spoje, dotkne se i Česka

Stávka strojvedoucích německé železniční společnosti Deutsche Bahn (DB) omezí dálková spojení s Německem i některé regionální spoje. Omezení v osobní železniční dopravě se začnou projevovat už v úterý, některé budou trvat do pátku. Český národní dopravce České dráhy (ČD) o tom informoval na svém webu.

Dráhy cestující žádají, aby sledovali aktuální informace a plánovali své cesty s přihlédnutím k těmto změnám. Informace k mimořádnostem jsou dostupné i v aplikaci Můj vlak, uvedl mluvčí ČD Filip Medelský. Kompenzaci jízdenek v předprodeji se ČD snaží vyřešit s německým protějškem.

Vlaky na linkách regionální dopravy budou v úterý a v sobotu jezdit bez omezení. Ve středu, ve čtvrtek a v pátek nepojedou vlaky na lince Cheb-Martktredwitz ani v opačném směru. Z kapacitních důvodů podle drah nebudou nahrazeny autobusem. Vlaky linek Marktredwitz-Cheb-Aš-Hof a Děčín-Bad Schandau-Sebnitz-Rumburk pojedou bez omezení.

Větší omezení bude u mezinárodních spojů s Německem. V úterý se omezení týká zejména nezařazení jídelního vozu u většiny denních spojů směřujících z Prahy do Berlína. Některé vlaky budou končit v Hamburku. Linky do Kielu nebo Flensburgu tedy nebudou mít pokračování.

Vlak noční linky z Prahy do Curychu bude končit v Děčíně. Nepojede vlak na noční lince z Grazu přes Vídeň a Prahu do Berlína. Nepojedou ani spoje na nočních linkách Budapešť-Břeclav-Berlín a Břeclav-Berlín, spoje budou zrušeny i ve středu a ve čtvrtek. Vlaky ve směru z Berlína a Curychu do Prahy pojedou bez omezení.

Ve středu a ve čtvrtek pojedou spoje z Prahy nebo přes Prahu do Německa jen do Drážďan, do Berlína, Hamburku a Kielu pokračovat nebudou. Noční vlak do Curychu pojede opět pouze do Děčína. Vlaky z Německa do Česka pojedou úseky z Drážďan nebo Děčína. Na lince z Drážďan do Budapešti se bude přesedat na nádraží v Praze-Holešovicích. Všechny denní vlaky budou ve středu, ve čtvrtek a v pátek obsluhovat náhradní soupravy s nižší kapacitou, které pojedou bez jídelních vozů a neumožní ani přepravu jízdních kol.

V pátek pojedou noční vlaky bez omezení. Denní vlaky pojedou stejně jako ve středu a ve čtvrtek jen do Drážďan ve směru z Prahy, v opačném z Drážďan. Skončí omezení na lince do Curychu, vlaky už nebudou končit nebo začínat v Děčíně.

České dráhy na webu doporučují cestovat z a do Německa ještě dnes odpoledne nebo cesty odložit na sobotu 13. ledna. Jízdenky ze stávkou omezených linek ve dnech 10., 11. a 12. ledna mohou lidé vracet bez srážky. Cestující mohou o vrácení žádat do 19. ledna. Dráhy také u těchto jízdenek zruší vazbu na konkrétní vlak a cestující je tedy mohou použít kdykoli do 19. ledna bez nutnosti vrácení a nákupu nové jízdenky.

Strojvedoucí DB stávkují za vyšší mzdy. Ohlášená stávka má skončit v pátek v 18:00. Už v listopadu a v prosinci odbory uspořádaly dvě kratší stávky, kdy nevyjelo přes 80 procent dálkových vlaků, podobně omezena byla i regionální doprava. Nejezdily ani vlaky EuroCity mezi Prahou a Berlínem a spěšné spoje mezi Chebem a Norimberkem.