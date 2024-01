Na podporu bydlení vynaložil stát miliardy, výsledek je tristní

Stát vynakládá na podporu bydlení miliardy, vliv na trh s bydlením to má jen okrajový. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Podle něj hlavní problémy bytové politiky, zejména dostupnost a kvalita bytového fondu, dlouhodobě přetrvávají.

NKÚ kontroloval peníze vynakládané ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a Státním fondem podpory investic (SFPI). Obě instituce vydaly na podporu bydlení v letech 2016 až 2021 dohromady 13,9 miliardy korun a podpořily více než 4500 projektů. Podle MMR je kontrolní zpráva NKÚ nelichotivým vysvědčením hnutí ANO.

Ministerstvo vedly v kontrolovaných letech Karla Šlechtová a Klára Dostálová. "Kontrolní zpráva NKÚ potvrdila naše hodnocení v podstatě neexistující bytové politiky minulé vlády. Je to dost nelichotivé vysvědčení hnutí ANO, které nejdříve shodilo pod stůl zákon o sociálním bydlení s tím, že není potřeba. Poté ho nahradilo investičními programy, o které ale obce neměly kvůli nevhodně nastaveným podmínkám zájem," uvedl v reakci místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Kontroloři upozorňují na absenci systémového řešení problematiky podpory bydlení včetně jeho zákonné úpravy od roku 2016. Dotační a úvěrové programy MMR a SFPI jsou mimo jiné zaměřeny i na investiční podporu pořízení sociálních a nájemních bytů. Ve zprávě zveřejněné toto pondělí NKÚ podotkl, že zatímco v letech 2016 až 2022 bylo v ČR dokončeno 234 538 bytů, z podpory MMR vzniklo do konce roku 2021 celkem 1894 sociálních bytů pro osoby se ztíženým přístupem k bydlení.

Dotačně-úvěrový program SFPI Výstavba pro obce, zaměřený na výstavbu sociálních a dostupných bytů, měl zajistit a zlepšit bydlení nejméně 2375 domácnostem, na konci roku 2022 bylo ale podle kontrolorů dokončeno pouze 226 těchto bytů. "Předpokládaný ukazatel byl v tomto období plněn jen na cca 9,52 procenta, což je nepřiměřeně málo," uvedl NKÚ.

Současné vedení ministerstva pro místní rozvoj v reakci uvedlo, že SFPI loni pod novým vedením úspěšně nahradil neefektivní programy Nájemní byty a Výstavba pro obce. Letos také obcím začne nabízet praktické poradenství pro přípravu projektů bytové výstavby. Systémové řešení bytové nouze a jeho financování pro samosprávy má přinést návrh zákona o podpoře v bydlení, který MMR připravilo společně s ministerstvem práce a sociálních věcí. Návrh by Sněmovna měla projednat v tomto roce. "Je to zákon, který významně může změnit politiku bydlení v České republice. A čekáme na něj téměř 30 let. Společně s celou širokou reformou Bydlení pro život je to teď moje nejžhavější želízko v ohni," poznamenal Bartoš.

Z kontroly také vyplynulo, že MMR nemá dostatek informací o početnosti cílových skupin, o velikosti a kvalitě bytového fondu, zvláště pak toho, který je využíván k sociálnímu bydlení. "MMR ani SFPI nedisponují přehledem o skutečné obsazenosti sociálních a nájemních bytů," míní kontroloři. Resort podle Bartoše buduje tým zkušených analytiků. "V závěru roku jsme zveřejnili výzkum obecních bytových fondů a také dlouhodobě neobydlených bytů," dodal ministr.

