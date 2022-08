Stát odebral třinácti firmám kapacitu v zásobnících. Přišel o ni i podnik Gazpromu

Stát odebral třinácti firmám kapacitu pro skladování plynu v zásobnících, kterou nevyužívaly. O kapacitu přišla mimo jiné Moravia Gas Storage, kterou spoluvlastní ruský Gazprom. Firmy přišly o kapacitu v celkovém objemu 261 milionů metrů krychlových plynu. Informoval o tom David Hluštík z ministerstva průmyslu a obchodu.

Roční spotřeba plynu v Česku činí asi 9,4 miliardy metrů krychlových plynu, z Ruska pochází zhruba 98 procent.

Stát využil nový princip "use it or lose it", tedy "využívej to, nebo o to přijdeš". Zavedla ho novela energetického zákona, kterou v červnu podepsal prezident Miloš Zeman. Obchodníci s plynem, kteří nevyužijí svou rezervovanou kapacitu v zásobnících plynu v požadovaném minimálním množství, mohou o část této kapacity přijít.

Podle zákona mají nyní provozovatelé zásobníků povinnost pořádat aukce s nulovou nebo zápornou vyvolávací cenou, v nichž bude odebraná kapacita nabízena případným zájemcům. Znamená to, že obchodníci by skladovali plyn zadarmo, nebo by za skladování dostávali zaplaceno. Podle informací ministerstva se první aukce pořádané společností Moravia Gas Storage nikdo nezúčastnil.

Odebraná kapacita společnosti Moravia Gas Storage celkovému odebranému množství dominuje, jde o 242 milionů metrů krychlových v zásobníku Dambořice na Hodonínsku. Spoluvlastníkem firmy je vedle Gazpromu společnost MND (Moravské naftové doly), která patří do investiční skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka. Zásobník v Dambořicích je nejnovější zásobník plynu v ČR a jeden z nejmodernějších v Evropě.

Kapacity v zásobníku má nyní pronajaté Gazprom, za 15 let pronájmu naprosté většiny kapacity má Komárkově firmě zaplatit 7,5 miliardy korun. Aby mohla společnost MND uzavřít smlouvu na dlouhodobý pronájem, navíc bez veřejné soutěže, musela nejprve požádat o výjimku. Dostala ji až po několikaletém sporu s Evropskou komisí.

Celková kapacita zásobníku Dambořice činí dle KKCG 448 milionů metrů krychlových. Podle údajů webu AGSI je nyní zásobník plný zhruba z 36 procent. Například zásobníky společnosti RWE Gas Storage, která je v ČR největším provozovatelem plynových zásobníků, jsou podle dostupných informací plné z téměř 90 procent.

Společný podnik české společnosti MND a ruského Gazprom export vznikl v roce 2013, kdy byla také zahájena stavba podzemního zásobníku plynu Dambořice. Společnost Moravia Gas Storage do projektu investovala více než 2,5 miliardy korun.

KKCG nyní jedná s českou vládou o převodu výkonu akcionářských práv ve společnosti Moravia Gas Storage na český stát. Zástupci KKCG diskutují s českou vládou o provozu zásobníku v Dambořicích pod českou kontrolou kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

"Podzemní zásobník plynu Dambořice je součástí kritické energetické infrastruktury země. KKCG vede jednání s vládou s cílem podpořit stát v jeho úsilí o energetickou nezávislost na Rusku," uvedla Komárkova firma. Vláda nyní podle společnosti návrh analyzuje.