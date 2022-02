Diváci O2 TV přijdou o naše kanály, hlásí Prima. Vrcholí válka o přeskakování reklam

Nabídka služby O2 TV se nejpozději od prvního března výrazně ztenčí. Skupina Prima se podle svého vyjádření nedohodla s operátorem na nových podmínkách a přestane mu tak distribuovat vysílání osmi kanálů. Společnost O2 ale tvrdí, že jednání stále pokračují. Prima s operátory vede spory kvůli tomu, že diváci mohou u zpětného přehrávání na internetu přeskakovat reklamy. Prima tím přichází o peníze.

Prima přestane distribuovat operátorovi O2 TV svých osm kanálů nejpozději prvního března 2022. Oznámila to ve středu v tiskové zprávě. Jde o kanály Prima, CNN Prima News, Prima Cool, Prima Max, Prima Krimi, Prima Love, Prima Zoom a Prima Star.

"Bohužel ani přes veškerou naši snahu se nám nepodařilo domluvit se na nových podmínkách spolupráce se společností O2. Vzhledem k tomu, že společnost nadále nabízí svým klientům kanály televize Prima, aniž by s námi měla uzavřený platný kontrakt, rozhodli jsme se, že nejpozději prvního března ukončíme této společnosti distribuci svých kanálů," uvedl ve středu generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.

Dodal, že diváci mohou stanici sledovat prostřednictvím jiných operátorů, placených služeb nebo naladit programy na pozemním digitálním vysílání DVB-T2.

Společnost O2 ale tvrdí, že jednání s Primou ještě nejsou ukončená. "Obchodní jednání i nadále probíhají a stále věříme, že se zástupci FTV Prima najdeme společnou řeč," sdělil ve středu mluvčí O2 David Solnař.

Podle Solnaře Primě vadí funkce umožňující přetáčení vysílání. "Nechceme, aby diváci O2 TV - obdobně jako zákazníci konkurence - přišli o své nejoblíbenější funkce, mezi které patří zpětné zhlédnutí nebo přetáčení programu. Právě ukončení těchto funkcí po nás FTV Prima požaduje," uvedl.

Spor o navýšení poplatků

Prima také podle O2 žádá navýšení poplatků za své kanály až o 2500 procent. "Skupina Prima přišla s nepřijatelnými podmínkami - nejen se zvýšením poplatků za distribuci kanálů, ale ještě přemrštěným 'výkupným' za to, aby lidé mohli využívat i nadále zpětné zhlédnutí a přetáčení programů. To by v konečném součtu znamenalo zdražení měsíčních tarifů O2 TV o desítky procent," sdělila ve středu šéfka obsahu O2 TV Anna Lenerová.

Podle ní byly jakékoliv jiné varianty, které O2 při jednáních navrhla jako kompromis, smeteny ze stolu.

Prima se ale proti tomuto vyjádření ohradila. "O2 uvádí veřejnost v omyl svým tvrzením, že navyšujeme poplatky o 2500 procent. Za distribuci deseti lineárních kanálů a odloženou sledovanost požadujeme navýšení poplatku o nízké jednotky korun za jednu domácnost (méně než pět korun)," sdělila mluvčí televizní skupiny Gabriela Semová.

Také web Médiář upozornil, že rozhodnutí Primy stáhnout kanály z O2 TV přichází měsíc před datem, odkdy televize plánuje znemožnit divákům při zpětném přehrávání jejího televizního vysílání přetáčet reklamní bloky. Televizní skupina loni na podzim uvedla, že tím přichází o peníze, a proto právě od prvního března hodlá tuto možnost ponechat jen těm, kteří jí za to připlatí. Tedy divákům, potažmo provozovatelům placených digitálních televizních nabídek, kteří zpětné přehrávání umožňují.

Prima loni avizovala, že přetáčení reklamních bloků hodlá zamezit u všech operátorů, kteří zpětné přehrávání umožňují. Jak ale připomněl Médiář, odchodem z O2 TV by skupina přišla nejen o příplatky za zákaz přetáčení reklam, ale i o dosavadní poplatky, které jí operátor standardně hradí za samotné šíření jejích programů.

S ostatními provozovateli se Prima dohodla

S ostatními operátory se televize už podle svých slov dohodla a problém má jen s O2. Prima podle Médiáře hlásí dohodu například s poskytovatelem Nej.cz, který již oznámil zdražení svých služeb i pro zákazníky.

Nic se nemění ani na nabídce kanálů T-Mobile TV. "Nabídka zůstává ve vztahu ke společnosti FTV Prima nyní i po prvním březnu beze změny. Obchodní vztahy dodavatelů a konkurentů nekomentujeme. Případná úprava funkcionalit na kanálech TV Prima je záležitostí našeho vzájemného obchodního vztahu," řekla mluvčí T-Mobilu Zuzana Svobodová.

Semová ve středu také uvedla, že Prima jako vstřícný krok vůči IPTV operátorům pro letošek navrhla variantu, která umožní divákovi zhlédnout asi dvě a půl minuty reklamy. Jde o zkrácení reklamní pauzy na třetinu. Pak uživatel může reklamní blok přeskočit. Prima také podle nových dohod operátorům předává přesnější data o začátcích svých pořadů. Divák tak už nebude ztrácet čas hledáním skutečného začátku programu.

Skupina Prima provozuje celoplošné televizní vysílání programů Prima, CNN Prima News, Prima Cool, Prima Zoom, Prima Max, Prima Love, Prima Krimi, Prima Star a Prima Show. Kromě toho patří skupině také weby, například iPrima.cz.

Operátor O2 je prostřednictvím O2 TV největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku. Počet zákazníků některého z tarifů služby O2 TV dosáhl podle posledních údajů k loňskému konci září 586 tisíc, což bylo meziročně o 83 tisíc více.