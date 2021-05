CNN Prima News stoupla sledovanost na 0,75 procenta. Chce posílit vysílání z regionů

Nová zpravodajská stanice CNN Prima News dosáhla v březnu podíl na sledovanosti mezi diváky staršími 15 let 0,75 procenta, což je o 0,32 procentního bodu více než loni v květnu, kdy začala vysílat. Vyplývá to z informací televize. Prima loni před startem uváděla, že chce mít do konce roku 2020 podíl na sledovanosti 1,5 procenta v užší cílové skupině diváků mezi 15 a 69 lety.

Díky nejmladšímu kanálu, který zahájil vysílání přesně před rokem, 3. května, si ve sledovanosti polepšila i celá skupina Prima. Její podíl v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl o 0,56 procentního bodu na 23,68 procenta diváků starších 15 let. Konkurenční zpravodajský kanál ČT24 měl letos ve třetím dubnovém týdnu podíl na sledovanosti téměř šest procent. Související Skončila jedna éra TV vysílání. Připomeňte si milníky, které hnaly lidi do obchodů Infografika "CNN Prima News bude jako zpravodajská platforma s širokým záběrem pokračovat v prohlubování integrace televizní a on-line redakce, posilovat osobitost a názorovou pestrost svého zpravodajského obsahu a spolu s celostátními tématy pro širokou veřejnost se také ještě více rozkročí do regionů napříč Českou republikou," uvedl šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima News Pavel Štrunc. Nejsledovanějším pořadem je večerní zpravodajská relace Hlavní zprávy, kterou na kanálech Prima a CNN Prima News sleduje až 881.000 diváků, na CNN Prima News je to v průměru 98 000 diváků. Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News a Primě letos sleduje až 568 000 diváků . Druhou část pořadu, vysílanou pouze na CNN Prima News, si průměrně nenechalo ujít 88 000 lidí u televizních obrazovek, což představuje podíl 3,6 procenta. Stanice od května prodlouží pořad 360°, začínající každý všední den ve 20:15, z jedné hodiny na dvě a k moderátorce Pavlíně Wolfové se připojí šéfredaktor zpravodajského portálu Info.cz Michal Půr, . V pořadu, ve kterém se analyzují nejdůležitější události dne, se budou střídat. Mezi další čerstvé posily zpravodajství CNN Prima NEWS budou také patřit Roman Pistorius na pozici editora Hlavních zpráv a televizní reportérka Dominika Janochová. Související CNN Prima sleduje 0,37 % lidí. Zklamání, míní experti, forma daleko předčila obsah K výročí multiplatformy CNN Prima News skupina připravila novou komunikační kampaň. Její součástí je i speciální tištěný magazín, ve kterém se připomene uplynulý rok z pohledu tváří stanice, klíčových pořadů a rozhovorů s osobnostmi či mimořádných událostí. Publikace bude začátkem května dostupná v tradiční distribuční síti a zároveň bude doručena více než tisícovce klíčových i potencionálních zadavatelů. Bouček: CNN je splněný sen. Nejsem čtečka, moderovat se dá i to, jak rostou brambory (video z roku 2020) 22:49 Beru moderování jako řemeslo, neberu tu práci jako samozřejmost, až to budu brát jako rutinu, tak to bude poznat, říká Libor Bouček. | Video: Daniela Drtinová