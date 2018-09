Siri, najdi mi práci. Mladí Češi se začínají učit hledat zaměstnání na síti

Práci pomocí virtuální asistentky si ve světě hledá pět uchazečů ze sta, v Česku to jsou tři ze sta.

Praha - Mladí Češi využívají při hledání nové práce čím dál častěji nejnovější technologie. V porovnání s ostatními uchazeči to je téměř třikrát více. Cizinci jsou však ve srovnání s nimi napřed. Ukazují to čerstvá data náborové společnosti ManpowerGroup.

Z výzkumu mezi 18 000 respondenty z 23 zemí ve věku 18 až 65 let vyplynulo, že Češi jsou ve využívání nových způsobů při hledání práce v porovnání s cizinci konzervativní. Zatímco ve světě hledá práci na sociálních sítích třetina uživatelů, v Česku je to jen čtvrtina. Přes mobilní aplikaci si za hranicemi nachází zaměstnání téměř pětina lidí, ale u nás to je necelá desetina.

Také v ostatních způsobech moderní komunikace jsou Češi trochu pozadu, například do chatu na webových stránkách firmy se ve světě zapojuje 11 procent uchazečů, zatímco v Česku to je sedm procent. Rozdíl je vidět i při hledání práce pomocí virtuální asistentky. Zatímco ve světě ji oslovuje pět procent lidí, v Česku jsou to jen tři ze sta.

Češi si totiž pořád velmi potrpí na osobní pohovory. Ze všech uchazečů mu dává přednost třetina Čechů, mezi tzv. časnými uživateli technologií (early users) je to jen čtvrtina lidí.

Časní uživatelé jsou přitom podle společnosti ManpowerGroup hlavně mladí lidé, kteří při hledání práce za posledních šest měsíců využili alespoň tři druhy technologií (např. aplikace v chytrých telefonech, inzeráty v sociálních médiích, virtuální veletrh práce, komunikaci prostřednictvím SMS, videopohovor, chat na webových stránkách zaměstnavatele, herní či dovednostní test nebo hlasové vyhledávání s pomocí virtuální asistentky).

Náklonnost mladých lidí k technologiím je patrná i z dat o hledání práce přes inzerát uveřejněný na sociálních sítích.

Zatímco z běžné populace zareaguje na nabídku zaměstnání zveřejněnou na síti čtvrtina Čechů, mezi časnými uživateli to jsou dvě třetiny uchazečů, tedy téměř třikrát tolik lidí.

V porovnání s obyvateli ostatních států však Češi obecně ve využívání technologií pokulhávají. Zatímco ve světě se do kategorie časní uživatelé technologií vejde 11 procent uchazečů, v Česku je to jen pět procent. Česká republika se tak spolu s Kanadou a Japonskem (tři procenta) dělí o poslední příčky v žebříčku.

Nejotevřenější novým technologiím jsou naopak lidé v Malajsii, kde se do kategorie časných uživatelů vejde 22 procent obyvatel. Druzí nejkreativnější jsou Brazilci a třetí Kolumbijci.