S cenami energií pomůžeme domácnostem i firmám. Řešíme i zastropování, řekl Síkela

Ministerstvo průmyslu a obchodu má téměř připraveno soubor opatření pro řešení energetické krize. Pomoc má mířit na všechny skupiny spotřebitelů. Součástí budou například i kompenzace pro firmy, kterým klesla ziskovost. Na středečním zasedání senátního výboru to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Podle něj by opatření měla jít nad rámec dohod v Evropské unie.

Případné dohody, kterých dosáhnou ministři zemí Evropské unie zodpovědní za energetiku, podle Síkely k řešení krize stačit nebudou. "Máme proto téměř připraven soubor opatření na regulaci a zásah do cen energií. Zaměří se na všechny skupiny spotřebitelů - domácnosti, veřejné služby i firmy," řekl ministr.

Pro domácnosti nebo veřejné služby se podle Síkely nabízejí možnosti případného zastropování cen energií. Stát chce vůči nim postupovat obdobně. Ministr zároveň upozornil, že bude nutné také řešit zásah do státního rozpočtu. Ten se bude odvíjet od dalšího vývoje na trhu s energiemi a na dohodách na poli Evropské unie, uvedl.

Pro firmy si ministerstvo přichystalo návrh na kompenzace. Dříve navržené kompenzace podnikům, které se propadly do provozní ztráty, podle ministra nebyly dostačující. Nový návrh by měl nabídnout možnost kompenzací i firmám, kterým výrazněji klesla kvůli současné krizi jejich ziskovost. Stát by v takovém případě kompenzace rozdělil podle předem nastavených kritérií.

Síkela také zopakoval, že Česko nemůže opustit celoevropský trh s elektřinou. "My sice elektřinu vyvážíme do okolních států, ale na druhou stranu jsme stoprocentně závislí na dovozu plynu a ropy. Proto nemůže opustit trh s elektřinou a následně se domáhat solidarity na ostatních trzích," dodal ministr.