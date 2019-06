Sice neomezeně, zato pomaleji. T-Mobile i Vodafone uměle omezují rychlost stahování

Ano, vypadá to že @TMobile_CZE #neomezeneleto je v síti @TelekomSK omezován uměle na 3/3 Mbps. Už to někdo další potvrdil u jiného roamingového partnera? Třeba za to TM CZ skutečně nemůže, ale dle bodu č.9 podmínek by měl sjednat nápravu. @Oskar456 @VaclavMathauser @zajdee