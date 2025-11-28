Šéf mosteckého báňského úřadu Matz po dění kolem osudu lomu rezignoval

Jeho úřad firmě uvolnil zhruba miliardu korun z rekultivační rezervy. V návaznosti na tato zjištění na Matze předseda Českého báňského úřadu podal trestní oznámení a případ vyšetřuje policie.
Mluvčí Českého báňského úřadu Jiří Fröhlich Deníku N řekl, že na Matzovo místo je vypsané nové výběrové řízení. Matz rezignoval k 1. prosinci. Místo klasické rekultivace se na části území uskuteční méně nákladná přirozená obnova, takzvaná sukcese.
Předseda mosteckého úřadu rozhodl o uvolnění zhruba miliardy korun z rekultivační rezervy skupiny Sev.en, která byla původně určena na klasickou rekultivaci. Matz také podle serveru přiznal, že si nechal bezplatně pomáhat s úpravami své zahrady od tehdejšího manažera Sev.en Tomáše Šolara.
V návaznosti na tato zjištění podal předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka na Matze trestní oznámení pro podezření z porušení pravomoci úřední osoby a možného úplatkářství, nařídil mu dovolenou a zakázal mu dále rozhodovat. Případem se začala zabývat policie.
Další nejasnosti panují podle serveru okolo Matzova majetku. Celoživotní státní úředník s tabulkovým platem dnes vlastní luxusní vilu v Mostě, dům v Karlových Varech a nový byt v pražských Dejvicích téměř za deset milionů.
Původ peněz na nákup těchto nemovitostí vysvětluje zhruba půlročním mytím nádobí v Anglii na konci devadesátých let, celoživotními úsporami rodičů, otce technika a matky dělnice, převody rodinného majetku na svou osobu a nakonec i "krabicí peněz", kterou prý po otci našel doma, uvedl server s tím, že při detailních dotazech v rozhovoru částky a další okolnosti měnil.
Český báňský úřad si vyžádal spis, případ znovu posuzuje a je připraven zahájit přezkumné řízení, pokud se potvrdí, že podjatost mohla ovlivnit výsledek. Paralelně běží i služební řízení ve věci Matzova dalšího působení ve státní správě, uvedl Deník N.