Ryanair se zajímá o převzetí německých aerolinek Air Berlin

před 25 minutami

Irská letecká společnost Ryanair by měla zájem o převzetí insolventních aerolinek Air Berlin, potřebovala by však přístup k podrobnějším údajům o jejich financích. Agentuře Reuters to řekl šéf irského podniku Michael O'Leary. "Velmi rádi bychom podali nabídku na celou firmu Air Berlin," řekl O'Leary. "Nevíme však, jak velkou restrukturalizaci potřebuje a proč prodělává tolik peněz na trhu, na kterém my vyděláváme," dodal. Německá vláda je nakloněna tomu, aby firmu Air Berlin převzala Lufthansa, ale Ryanair to napadl. "Uměle vytvořená insolvence má zjevně vést k tomu, aby Lufthansa mohla převzít oddluženou Air Berlin, a to odporuje pravidlům hospodářské soutěže v Německu i EU," uvedla firma.

