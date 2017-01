Růst světové ekonomiky letos zrychlí na 2,7 procenta, předpovídá Světová banka

před 17 minutami

Světová banka v úterý předpověděla, že růst světové ekonomiky letos zrychlí na 2,7 procenta. Ve vyspělém světě očekává mírné zesílení na 1,8 procenta, výrazně zrychlí zbytek světa na 4,2 procenta. "Po letech slabého růstu s povzbuzením sledujeme zlepšení ekonomických vyhlídek," prohlásil prezident banky Jim Yong Kim. S nejnovějším odhadem jsou nicméně spojeny nejistoty, nezahrnuje například dopady politiky budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Washington - Růst světové ekonomiky letos zřetelně zrychlí na 2,7 procenta, předpověděla v úterý Světová banka. Loni jeho tempo zpomalilo na 2,3 procenta, nejnižší úroveň od finanční krize z konce minulého desetiletí.

Banka předpokládá, že růst ve vyspělém světě mírně zesílí na 1,8 procenta z loňského tempa 1,6 procenta. Výrazně zrychlí zbytek světa, kde růstové tempo dosáhne 4,2 procenta ze 3,4 procenta v minulém roce. Ekonomikám rozvíjejících se tržních ekonomik pomůže oživení cen komodit a ukončení ekonomické recese v Rusku a Brazílii, uvedla Světová banka.

"Po letech slabého růstu s povzbuzením sledujeme zlepšení ekonomických vyhlídek," uvedl ke zprávě prezident banky Jim Yong Kim. "Nyní je čas na to, abychom toho využili a zvýšili investice do infrastruktury a do lidí," dodal šéf instituce podle agentury Reuters.

V nejnovějším odhadu se ale skrývají značné nejistoty, zejména proto, že ještě nezahrnuje dopady politiky nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa, od nějž se všeobecně čekají opatření na podporu růstu. Banka nicméně i bez toho svůj odhad pro největší ekonomiku výrazně zlepšila na 2,2 procenta z červnové prognózy 1,6 procenta.

Růst v Číně letos bude dál postupně zpomalovat a zmírní se na 6,2 procenta z loňských 6,7 procenta. Zrychlí naproti tomu některé ekonomiky jižní Asie. Indická ekonomika posílí na 7,6 procenta z tempa sedmi procent v minulém roce.

autor: ČTK