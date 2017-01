Inflace v eurozóně je nejvyšší za poslední tři roky. ECB bude ale peníze tisknout dál

před 17 minutami

Inflace v eurozóně se v prosinci vzrostla na 1,1 procenta, jde o nejvyšší úroveň od září roku 2013. Evropská centrální banka usiluje o to, aby se inflace pohybovala těsně pod dvěma procenty, drží pro to sazby rekordně nízko a pumpuje do ekonomiky nové peníze. Na tom se zatím nejspíš nic měnit nebude.

Brusel - Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně se v prosinci téměř zdvojnásobilo na 1,1 procenta z listopadových 0,6 procenta. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za více než tři roky. Vyplývá to z prvního rychlého odhadu, který zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Inflaci podpořily zejména vyšší ceny energie.

Prosincový růst spotřebitelských cen mírně překonal očekávání analytiků, kteří jeho tempo podle průzkumu agentury Reuters odhadovali v průměru na jedno procento. Inflace je nejvyšší od září 2013, kdy dosáhla rovněž 1,1 procenta.

Evropská centrální banka (ECB) usiluje o to, aby se inflace pohybovala těsně pod dvěma procenty. Banka se snaží inflaci i hospodářský růst v eurozóně podporovat rekordně nízkými úrokovými sazbami a rozsáhlými nákupy dluhopisů.

Rostoucí inflace by mohla zvýšit tlak právě na zpřísňování měnové politiky v eurozóně. Mezi kritiky uvolněné měnové politiky ECB patří například šéf německé centrální banky Jens Weidmann i mnozí němečtí politici. "Politika nulových úrokových sazeb ve spojení s rostoucí inflací je pro německé střadatele ničivá," uvedl nedávno bavorský ministr financí Markus Söder.

Analytici ale spíše nečekají, že by ECB na své měnové politice něco zásadního v dohledné době měnila. "Neměníme náš inflační výhled pro eurozónu - 1,3 procenta pro rok 2017. Domníváme se rovněž, že podobný názor bude mít i Evropská centrální banka. A i proto nebude nic měnit na svém závazku “tisknout peníze” do konce roku 2017," říká například Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance.

Ceny energie se v prosinci meziročně zvýšily o 2,5 procenta po listopadovém poklesu o 1,1 procenta. Přední světoví těžaři ropy se nedávno dohodli na omezení produkce, což vedlo k výraznému nárůstu cen této suroviny na světových trzích, upozorňuje agentura AP.

K růstu inflace v eurozóně přispěly rovněž ceny potravin, alkoholu a tabáku, které stouply o 1,2 procenta. Bez zahrnutí energie, potravin, alkoholu a tabáku dosáhla prosincová inflace pouze 0,9 procenta.

Růst inflačních tlaků v eurozóně dnes signalizovaly rovněž výsledky průzkumu společnosti IHS Markit mezi nákupními manažery. Ty ukázaly, že podniky v eurozóně v prosinci zvyšovaly ceny nejvýrazněji od července 2011.

autoři: ČTK, Ekonomika