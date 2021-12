Rusnok: Zvýšení sazeb nad pět procent v příštím roce je extrémně nepravděpodobné

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok pokládá za extrémně nepravděpodobné, že by bankovní rada zvýšila v příštím roce úrokové sazby až nad pět procent. Řekl to Českému rozhlasu v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Připustil ale další zvýšení sazeb, o jeho rozsahu spekulovat nechtěl.

Banka zvýšila základní úrokovou sazbu naposledy minulou středu, a to o jeden procentní bod na 3,75 procenta. Důvodem zvýšení je rostoucí inflace a snaha tlumit inflační tlaky.

"Je zřejmé, že za dané situace se budeme muset posunout ještě výrazně nad tu čtyřprocentní hranici. Jak výrazně to bude, nechci nyní spekulovat," uvedl Rusnok minulou středu po oznámení o zvýšení sazeb. V pondělí na dotaz Českého rozhlasu, jak výrazný posun to znamená, odpověděl, že neočekává, že by banka šla se sazbami nad pět procent.

"To si myslím, že je prakticky vyloučeno," řekl. "To je vyloučeno v tomto cyklu, čili myslím tím rok 2022. Zatím bych nechtěl předjímat nějakou dalekou budoucnost, ale myslím, že i tam je to téměř vyloučeno," dodal.

"Je to dosti pravděpodobné. Jak razantní bude, uvidíme," řekl Rusnok k možnosti zvýšení sazeb na měnovém jednání na začátku příštího února. Poznamenal, že rada tou dobou už bude mít novou prognózu. Nedomnívá se, že by banka zvyšovala sazby jedním krokem.