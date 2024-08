Archirun: Neobvyklý svět nad nejvyššími patry, louka a pohled pro pražskou smetánku

Chvilku trvá, než se člověk zorientuje, protože na takový pohled není zpravidla zvyklý. Na střechu Národního divadla, funkcionalistického paláce ARA na Jungmannově náměstí či někdejšího obchodního domu Máj, který poslední měsíce vyvolává pnutí kvůli designu interiérů či uměleckou instalací na fasádě, se běžně člověk nedostane. Víkendová akce nazvaná Archirun to umožnila.

Pro účastníky byla krom startovního stanoviště v budově Sdružení projektových ateliérů, kde dnes sídlí Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) a Centrum architektury a městského plánování (CAMP), ještě přístupná ultramoderní budova Masaryčka a takzvaný The Flow Building na Václavském náměstí, dříve označovaný jako Květinový dům.

Když pomineme pestré leporelo architektonických slohů a zajímavých stavebních detailů jednotlivých budov, výhledy na Prahu jsou odsud skvostné.

V rámci trasy, která měřila zhruba šest kilometrů, se nepředstavily jen budovy, co se zapsaly do naší historie, ale také projekty, které změní tvář metropole. Budova Sdružení projektových ateliérů je komplex tří levitujících kostek z přelomu 60. a 70. let v zahradách Emauzského kláštera, původně měl sloužit jako sídlo několika ateliérů, které vedli nejuznávanější čeští architekti a architektky 2. poloviny 20. století.

Kromě autora budovy Karla Pragera to byli třeba manželé Machoninovi (Kotva, DBK) nebo Karel Filsak (hotel Intercontinental). Během normalizace se budova stala sídlem Projektového ústavu Výstavby hl. m. Prahy. Dodnes tak slouží svému účelu: plánování Prahy. Architekt Karel Prager chtěl ale lidem zpřístupnit i terasy a otevřít zde restauraci. Mimochodem, v budově jsou kvůli tomu i výtahy na jídlo, které měly na střešní terasu pokrmy dopravit. Tahle smělá vize je součástí rekonstrukce, která budovu v blízké budoucnosti čeká.

"Jsme rádi, že se nám i v letos podařilo díky Archirunu propojit běžce i architektonické nadšence a představit jim budovy a projekty, které Prahu v budoucnu čekají, zábavnou formou. V rámci doprovodného programu měli návštěvníci také možnost lépe poznat areál Pragerových kostek, než se jejich brány zavřou před plánovanou rekonstrukcí," říká ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Další budovy na trase byly postupně představovány na sociálních sítích CAMP, podobně jako v minulém roce, pomocí ambasadorů. "Terasu The Flow Building představila módní návrhářka Iva Burkertová, na Masaryčku pozval běžce YouTuber Janek Rubeš, jinak nepřístupnou terasu paláce ARA odhalilo běžecké duo Running2, na město z terasy Máje shlédla influencerka Nikol Moravcová a Národní divadlo prezentoval herec Petr Vančura," vysvětluje Barbora Kloudová, která má v CAMP na starosti PR a marketing.

Moderní architektura v centru Prahy

První zastávkou po startu byla The Flow Building postavená v roce 2020. Je navržena v moderním architektonickém stylu, odkazujícím na bohatou tradici a slávu pražské architektury. Pro její design jsou typické čisté linie, fasáda ze skla a hliníku má vertikální prvky inspirované secesí. Na fasádě je použitý spišský travertin, který zdobí i sousední Hotel Jalta. Architektonický návrh budovy byl vytvořen ateliérem Chapman Taylor. Z terasy máte Národní muzeum, Pražský hrad i Vítkov jak na dlani. A je zde vidět i právě probíhající rekonstrukce Václavského náměstí.

Masarykovo nádraží a jeho okolí se brzy stane důležitým dopravním uzlem s přímým napojením na letiště. Na proměně území pracuje developer Penta Real Estate ve spolupráci se Správou železnic. Dalším zastavením tak byla vlajková loď celé transformace - komplex administrativních budov Masaryčka, navržený světově proslulým ateliérem Zaha Hadid Architects a projektovaný pražskou kanceláří Jakub Cigler Architekti.

Hlavní dominantou je zlaté západní průčelí. Zlatá barva reprezentuje legendy o "zlaté stověžaté Praze". Fanoušci vlaků na fasádě mohou vidět motivy železničních kolejí. Charakteristický plášť budovy z eloxovaného hliníku je pak završen zelenou střechou.

Obchodní dům inspirovaný americkými mrakodrapy

Palác ARA byl na svou dobu výjimečný hned v několika ohledech. Jeho konstrukci tvoří ocelový skelet namísto tehdy běžně používaného železobetonového skeletu. Výrazným prvkem jsou také okenní plochy z ohýbaných skel, což byl československý patent. Dodnes proto patří mezi ikony českého funkcionalismu.

Dům nechala postavit v letech 1928 až 1931 společnost A. a. R. Amschellberg, zabývající se prodejem textilního zboží. Budovu projektoval Milan Babuška, mimo jiné autor Národního technického a Národního zemědělského muzea na Letné. Objekt, později známý jako OD Perla, sloužil svému původnímu účelu až do 70. let. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 2018 až 2019. Dnes tu sídlí kanceláře. Nájemci ze sedmého až devátého podlaží mohou odpočívat na terase a kochat se výhledy na Hradčany a třídu Na Příkopě.

Od brutalismu k obrovskému zábavnímu parku?

Obchodní dům Máj na rohu Spálené a Národní, který vznikl podle návrhu Miroslava Masáka, Johna Eislera a Martina Rajniše z ateliéru SIAL, patří mezi nejvýznamnější díla české architektury 70. let 20. století. Architektonické řešení stavby navazuje na meziválečný funkcionalismus s prvky brutalismu a hi-tech architektury. Všimla si ho i mnohá zahraniční média a kritici architektury.

V letech 2022 až 2024 prošel OD Máj radikální rekonstrukcí pod taktovkou developera AMADEUS Real Estate. Na fasádě přistálo kontroverzní umělecké dílo sochaře Davida Černého - dvě několikametrové pohyblivé plastiky motýlů složené z trupů stíhaček Spitfire. Uvnitř teď kromě obchodů najdete restaurace, bar s vyhlídkou, obrovský zábavní park a excentrické interiéry.

Národní klasika nakonec

Poslední zastávkou bylo Národní divadlo, postavené podle návrhu Josefa Zítky ve stylu pozdní severoitalské renesance. Po požáru v roce 1881 se nově zbudované divadlo stalo jedinou budovou na světě s celokovovou konstrukcí. Projekt byl dílem bratrů inženýrů Prášilových, kteří se později podíleli i na stavbě Petřínské rozhledny.

Kopule Národního divadla je pokryta břidlicí. Na střechu bylo položeno 46 200 břidlicových tabulek, které jsou přišroubovány 92 400 šroubky. Střecha je orámována pozlaceným litinovým zábradlím a na její výzdobu padlo více než dva a půl kilogramu čtyřiadvacetikarátového zlata. Budova Národního divadla i po 140 letech září, stejně jako v dobách, kdy se jí říkávalo Zlatá kaplička.

Z Národního divadla běželi závodníci zpět do CAMP, kde je čekal bohatý doprovodný program v podobě workshopů, dílen pro děti i dospělé, komentovaných prohlídek a soutěží s partnery, jako je adidas Runners Prague, RunCzech, Český olympijský výbor, Freshlabels a UGO. Mediálním partnerem byla TV Prima.

"Přestože jsme po loňském obrovském zájmu o Archirun zdvojnásobili kapacitu na tisíc běžců, byli jsme vyprodaní již měsíc před závodem. Velmi mě těší rostoucí zájem o tento typ akce, proto jsme se letos rozhodli účastníkům zábavnou formou ukázat, jaké důležité projekty se v naší metropoli plánují nebo jsou již v procesu. V září budeme spouštět novou aplikaci stavebních záměru Praha zítra?, kde se dozvíte, co se děje (nejen) ve vaší čtvrti," shrnuje závod Štěpán Bärtl, vedoucí CAMP.

