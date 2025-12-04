Ekonomika

Kdo z vás to má? Průměrná mzda vzrostla na 48 295 korun, téměř jako před covidem

ČTK ČTK
Aktualizováno před 2 hodinami
Průměrná mzda v Česku ve třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 7,1 procenta na 48 295 korun. Reálně při zohlednění inflace se zvýšila o 4,5 procenta, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ). Podle analytiků se reálné mzdy přiblížily úrovni před pandemií covidu-19. Odborníci ale upozornili, že se prohlubují rozdíly mezi vysoko- a nízkopříjmovými skupinami zaměstnanců i mezi regiony.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Reálná mzda v Česku meziročně stoupá od začátku loňského roku, předtím kvůli vysoké inflaci více než dva roky klesala. Podle analytika Komerční banky Jaromíra Gece se většinu propadu již podařilo vyrovnat. "Oproti předpandemické úrovni byla kupní síla průměrné mzdy v letošním třetím čtvrtletí o 0,6 procenta nižší," uvedl.

Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Medián mezd, tedy hodnota, proti které má polovina zaměstnanců mzdu vyšší a polovina nižší, dosáhl ve třetím čtvrtletí 42 901 korun, meziročně se zvýšil o 6,2 procenta. "Vzhledem k tomu, že medián rostl podstatně pomaleji, je vidět, že mzdy rostou především lidem s vyššími příjmy," upozornil hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Průměrná mzda roste rychleji než mediánová nyní čtyři čtvrtletí v řadě.

Související

Neberete málo? Podrobná data ukazují, kolik vydělávají lidé ve třech stovkách profesí

Neberete málo? Infografika - Ikona, poutak

Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek upozornil i na prohlubování regionálních rozdílů. "Regionální rozdíly v odměňování se ve třetím čtvrtletí 2025 zvýšily, což souvisí s rozdílnou poptávkou po pracovní síle. Nejrychlejší růst mezd, meziročně o 7,9 procenta, registrovala Praha a právě tam došlo k nejvyššímu přírůstku zaměstnanosti. Krajem s druhým nejvyšších růstem mezd o 7,3 procenta byl Jihomoravský, v jehož centru, v Brně, rovněž dochází k citelnému růstu zaměstnanosti," uvedl Sobíšek.

Praha je také jediným krajem, kde je průměrná mzda vyšší než celostátní průměr, když činila 61 129 korun. Následoval Středočeský kraj s průměrnou mzdou 47 965 korun a Jihomoravský kraj, kde činila 47 641 korun. Naopak nejnižší mzdy pobírali lidé v Karlovarském kraji, kde byl průměr 41 675 korun.

Ve třetím čtvrtletí meziročně rostly nejvíce mzdy v sekci profesní, vědecké a technické činnosti, kde se zvýšily o 11,4 procenta. Naopak nejméně, o tři procenta, stouply mzdy ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Nejvyšší mzdy zůstaly ve sledovaném období podle statistiků v informačních a komunikačních činnostech, kde se vyšplhaly na průměrných 87 786 korun.

"Tlak na růst mezd je v mnoha firmách enormní, často však neodpovídá růstu produktivity, takže mzdové náklady výrazně stlačují marže a zhoršují finanční stabilitu podniků. Firmy v technických profesích si vyšší mzdy ještě mohou dovolit, ale v průmyslu či službách už naráží na limity marží," uvedla Simona Fialová z poradenské společnosti ECOVIS.

 
Mohlo by vás zajímat

Nevysvětlitelně zbohatli. Šéfka finanční správy spočítala, kolik dluží na daních

Nevysvětlitelně zbohatli. Šéfka finanční správy spočítala, kolik dluží na daních
39:36

Ze zdravotních pojišťoven zbude půlka. V jedné z nich "podivně" končí klíčoví šéfové

Ze zdravotních pojišťoven zbude půlka. V jedné z nich "podivně" končí klíčoví šéfové

"Přehřátí stavebního trhu." Central Group odkládá stavbu tisícovky bytů o rok

"Přehřátí stavebního trhu." Central Group odkládá stavbu tisícovky bytů o rok

Drsná realita bydlení. Mladé Čechy děsí, náklady jsou likvidační. Řešení ale překvapí

Drsná realita bydlení. Mladé Čechy děsí, náklady jsou likvidační. Řešení ale překvapí
ekonomika Aktuálně.cz Obsah mzda růst Praha Karlovarský kraj Průměrná a minimální mzda, platy v Česku

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Infekce ho rozežírala zaživa. Čech přežil horor ve Španělsku a stal se mistrem světa

Infekce ho rozežírala zaživa. Čech přežil horor ve Španělsku a stal se mistrem světa

Ohromující síla vůle. Ta je hlavní pointou nevšedního příběhu Martina Cubera, českého naturálního kulturisty.
před 34 minutami

Víc než malíř. Pištěk měl dar jako nikdo. Výjimečně spojoval umění a tep motorů

Víc než malíř. Pištěk měl dar jako nikdo. Výjimečně spojoval umění a tep motorů
Prohlédnout si 9 fotografií
Josef Nazaretský v dílně u auta.
Z natáčení Upír z Feratu. Démonické auto navrhl "Dóda" Pištěk, jak mu říkali jeho přátelé.
Aktualizováno před 37 minutami
"Donbas převezmeme buď vojensky, nebo jinak." Putin řekl, co odmítá na mírovém plánu

ŽIVĚ
"Donbas převezmeme buď vojensky, nebo jinak." Putin řekl, co odmítá na mírovém plánu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 41 minutami
"Jasný signál pro Moskvu." Generál odhalil strategii NATO, která udrží Ukrajinu
1:48

"Jasný signál pro Moskvu." Generál odhalil strategii NATO, která udrží Ukrajinu

Generálmajor německé armády Maik Keller promluvil o pomoci západních spojenců Ukrajině. "Nevidím žádné známky slábnoucí podpory Ukrajiny," prohlásil.
před 55 minutami
Na tohle se nikdo nechce koukat. Pomozme sudím jako v NHL, burcují experti

Na tohle se nikdo nechce koukat. Pomozme sudím jako v NHL, burcují experti

Podívejte se na novou epizodu hokejového podcastu Bago.
před 59 minutami
Za vraždu muže v Teplicích poslal ústecký soud cizince na 14 let do vězení

Za vraždu muže v Teplicích poslal ústecký soud cizince na 14 let do vězení

Obžalovaný se hájil tím, že úmyslně střílel pouze jednou, protože měl strach, poté se mu zasekla zbraň a vystřelil omylem.
před 1 hodinou
FBI zadržela člověka podezřelého z umístění bomb v předvečer útoku na Kapitol

FBI zadržela člověka podezřelého z umístění bomb v předvečer útoku na Kapitol

Žádná z bomb nevybuchla, k jedné z nich se ale na vzdálenost jednotek metrů přiblížila tehdejší zvolená americká viceprezidentka Kamala Harrisová.
Další zprávy