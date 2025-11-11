Neberete málo? Podrobná data ukazují, kolik vydělávají lidé ve třech stovkách profesí

Výplaty Čechů letos rostou relativně rychle. "Větší část firem i nadále bojuje s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. To se promítá do tlaku na růst mezd a výsledkem je jejich silný růst," popisuje současný stav Miroslav Novák, hlavní analytik společnosti Citfin - Finanční trhy.
Zaměstnanci se tak logicky ptají, jak jsou na tom ve srovnání se svými kolegy a zda by si neměli říci o vyšší mzdu i oni. Odpovědi jim nabízí datová redakce Aktuálně.cz, která zanalyzovala podrobné údaje ze mzdové statistiky Českého statistického úřadu a ministerstva práce. A to rovnou za posledních dvanáct let.
Statistika obsahuje podrobná data o příjmech více než tří stovek profesí. Vedle základní měsíční mzdy se do ní započítávají i všechny prémie, odměny, náhrady mzdy například za dovolenou či odměny za pracovní pohotovost za celý kalendářní rok. Aktuálně.cz v infografice neudává průměrnou mzdu, ale výši mediánu. Tedy hodnotu, která ukazuje mzdu "prostředního" zaměstnance - polovina lidí bere víc a polovina méně. Medián tak o skutečném odměňování v dané profesi vypovídá mnohem lépe.
Jak s infografikou pracovat? Zvolte si profesi, která vás zajímá (začněte psát, nebo si zvolte z nabízeného seznamu). Vybrané povolání se vám pak zvýrazní v grafu silnou modrou linkou. Červená čára pak zobrazuje mediánovou mzdu napříč všemi profesemi.
Nejlépe placenou profesí mezi zkoumanými třemi stovkami profesí jsou řídící letového provozu. Důvod? Extrémně náročná a stresující práce. "Chyba v navádění může ohrozit stovky životů. Uchazeči prochází velmi přísným výběrem a je velmi těžké najít vhodné kandidáty," uvedl už dříve pro Aktuálně.cz manažer personální společnosti ManpowerGroup Jiří Halbrštát. Jen během covidové pandemie statistikám nekralovali. "Tehdejší pokles jejich mezd odráží prakticky nulový letový provoz, kdy velká část z nich měla zkrácené směny nebo zůstávali s částečnou kompenzací doma," dodal. V roce 2022 se ale opět na čelo žebříčku vrátili a vedou s velkým náskokem.
Na druhém místě mezi nejlépe placenými zaměstnáními se umístila stejně jako v předchozích letech i další profese, která má co do činění s bezpečností letového provozu: elektrotechnici jeho řídicích a navigačních zařízení. Pak už následovali šéfové z různých oblastí - informačních technologií, bank či pojišťoven.
Na druhé straně mzdového žebříčku figurují nejhůře placení zedníci a pomocníci v kuchyni. Ti si měsíčně přijdou na částku mírně převyšující dvacet tisíc korun. Údaje pro dlouhodobě nejhůře odměňovanou profesi - kurýry a doručovatele - statistici za poslední rok neuvedli.
Jen pro celkové srovnání: Medián mezd všech zkoumaných profesí činil v loňském roce 41 724 korun měsíčně. Za posledních dvanáct let tak vzrostl zhruba o 19,5 tisíce korun.
Němci pomůžou českým zaměstnancům
Zatímco ještě předloni růst mezd nestačil dohánět vysokou inflaci, loni se již reálně dostal do kladných čísel a drží se v nich i letos. "Ve druhém čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná nominální mzda o 7,8 procenta. Po zohlednění vlivu inflace vzrostla reálně o 5,3 procenta," komentuje poslední dostupná data Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce Českého statistického úřadu.
"Na mzdový vývoj příznivě působí především nízká nezaměstnanost, nedávný výrazný pokles reálných mezd (zaměstnanci mají vyšší mzdové požadavky), růst mezd ve veřejném sektoru, zvýšení minimální mzdy a také ekonomické oživení," komentuje data analytik České spořitelny Jiří Polanský.
A má dobrou zprávu pro zaměstnance i do budoucna. Ekonomika by měla nadále ožívat zejména díky očekávanému zlepšení kondice německého hospodářství. Což se pozitivně projeví i na výplatních páskách - alespoň některých - českých zaměstnanců.