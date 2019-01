Přímá linka mezi Prahou Bangkokem by mohla být otevřena do Vánoc

Přímá letecká linka mezi Prahou a Bangkokem by mohla začít fungovat do Vánoc. Pro společnost Air Asia, s jejímiž zástupci dnes v Bangkoku jednal premiér Andrej Babiš (ANO), jde o první linku do Evropy. Spojení, o kterém Češi jednají již delší dobu, podle předsedy vlády pomůže turistice i obchodu.

V jednání je jeden let denně, řekl premiér novinářům po schůzce s tím, že je třeba doladit administrativní záležitosti. Zástupce letecké společnosti proto do měsíce navštíví Prahu.

Skvělé jednání s @ThaiAirAsia. Do letošních Vánoc otevřou přímou linku Bangkok-Praha. Bylo by to jejich vůbec první spojení s Evropou. Každodenní let by trval asi 10,5 hodiny. Vedení společnosti, která zatím létá dálkové lety jen po Asii, vidí Prahu jako bránu do Evropy. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 17, 2019

Let z Prahy do Bangkoku trvá zhruba deset hodin a letecká společnost nyní hledá partnera, který by pasažéry z Prahy napojil na další evropské destinace.

Ročně létá do Thajska zhruba 43 tisíc Čechů. Do tuzemska míří kolem 50 tisíc Thajců. Linka by ale mohla do Česka přivést turisty i z dalších zemí jihovýchodní Asie, protože Bangkok je jedním z dopravních uzlů skupiny Air Asia, takže by bylo možné vytvořit síť navazujících letů.

Andrej Babiš se zástupci Air Asia a zástupci thajské vlády jednal v závěru své návštěvy země. S výsledky své cesty do Thajska je spokojený.

Český premiér absolvoval několik jednání se zástupci firem a asistoval při zahájení podnikatelského semináře. Dnešek Babiš zahájil zhruba hodinovou prohlídkou bangkockého Královského paláce a projížďkou na lodi Čao-Praja.

Odpoledne se s delegací podnikatelů přesune do Indie na závěrečnou část týdenní cesty po Asii.