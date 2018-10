před 21 minutami

Češi rádi vzpomínají na to, jak se za „tatíčka Masaryka“ žilo hezky a rádi by tyto „ideální“ časy vrátili. Návrat do minulosti by však byl krušný. Češi jsou na tom dnes mnohem lépe, jsou zdravější a celková kvalita jejich života se zvedla. V porovnání s dalšími evropskými státy však ztratili. Ukazuje to studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) a společnosti TopForex.