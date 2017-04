Nestlé přesune výrobu sušenek z Británie do Polska. 300 míst zruší formou dobrovolných odchodů

před 32 minutami

Švýcarský potravinářský koncern Nestlé přemístí výrobu čokoládových sušenek značky Blue Riband z Británie do Polska. Ve čtyřech svých závodech v Anglii a ve Skotsku firma kvůli tomu zruší takřka 300 pracovních míst, celkem v Británii zaměstnává zhruba 8000 lidí. Mluvčí Nestlé v úterý uvedl, že přesun produkce do jedné z polských továren motivuje snaha o zefektivnění produkce a posílení konkurenceschopnosti a nijak to nesouvisí s vystoupením Británie z Evropské unie. Firma chce rušit místa letos a příští rok, plánuje to udělat formou dobrovolných odchodů. "Tento krok by byl nezbytný bez ohledu na rozhodnutí o odchodu z EU," řekl BBC mluvčí Nestlé.