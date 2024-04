Víc soukromí. Německé dráhy chystají "digitální ručník" a zvažují malá kupé pro dva

Německá železniční společnost Deutsche Bahn (DB) zvažuje, že doplní velkoprostorové oddíly v rychlovlacích ICE o malá kupé, která mají pasažérům poskytnout soukromí. Již v létě se dráhy chystají spustit takzvaný digitální ručník, což cestujícím bez rezervace sedačky umožní zablokovat si ve vlaku volné místo.

Pro komunikaci s cestujícími, ale také ke kontrole souprav chtějí dráhy více využívat umělou inteligenci a také roboty. Společnost DB připravované novinky představila novinářům na vnitrofiremní veletrhu DB Mobilität erleben (Zažít mobilitu).

"Chceme spustit takzvaný digitální ručník, což se bude Němcům obzvláště líbit," řekl Michael Peterson, který má ve vedení DB na starosti sekci osobní dálkové dopravy. Odkazem na Němce myslel Peterson brzké ranní zablokování lehátek s pomocí osušek u hotelových pláží a bazénů. S takovým chováním jsou v Evropě spojováni především němečtí turisté.

Jak stížnosti řeší umělá inteligence

Jak digitální verze ručníku, který si cestující virtuálně přehodí přes sedačku, bude vypadat, vysvětlil vývojář Lukas Röhr. "Pasažér nastoupí ve Frankfurtu nad Mohanem s jízdenkou do Berlína. Místenku si předem nekoupil, ale pomocí aplikace DB Navigator díky přenosu dat v reálném čase uvidí obsazenost vlaku a prázdná místa. V aplikaci se odbaví a zároveň zadá místo, na kterém sedí. Jen krátce poté se na displeji nad místem zobrazí, že místo je až do Berlína obsazené," řekl Röhr. Zobrazování aktuální obsazenosti ve vlaku spustí dráhy v prvních soupravách ICE v létě.

Röhrův kolega Tobias Jung pak novinářům ukázal, jak dráhy využívají umělou inteligenci k reakci na stížnosti a připomínky cestujících. Lidé mohou přímo z místa v rychlovlaku naskenovat QR kód, který je na sedačce, a ve formuláři vyplnit, jak jsou s jízdou spokojeni. "Umělá inteligence zjistí, o jaké téma se jedná, a zpětnou reakci cestujícího roztřídí do jedné z více než 200 kategorií," řekl Jung. Pokud si pasažér stěžuje například na nepořádek nebo na zimu ve vagonu, dočká se ještě během jízdy nápravy. "Příslušné informace dostane přímo palubní personál ve vlaku," dodal Jung.

Kupé pro jednoho či dva by zajistilo větší soukromí

Dráhy se nově chtějí zaměřit na vytvoření soukromých zón v rychlovlacích ICE, cestu k tomu vidí v malých kupé. "Kupé nejsou nic nového, známe je už ze starších řad ICE. Dosud jsme ale nabízeli především šestimístná kupé. Ta ale neodpovídají naší struktuře cestujících, kdy jich přes 90 procent cestuje samo, případně ve dvou. A když si taková dvojice sedne do šestimístného kupé, kam si přisednou další lidé, tak soukromá zóna už nemůže fungovat," řekl Weber. "Do budoucna bychom si ale dokázali představit kupé pro jednoho, dva a čtyři," uvedl Weber.

Nedostatek soukromí ve vlaku na dálkových cestách označil Weber za velkou nevýhodu oproti autu, což by zmíněná malá kupé mohla změnit. Zda se takové řešení skutečně ve vlacích objeví, není zatím jisté. "Jsme ve fázi dotazování a průzkumů, nic rozhodnuto ještě není. Může se stát, že to ve vlacích nakonec vůbec neuvidíme," poznamenal Weber.

Malá kupé, která DB zvažují, jsou plánována zejména pro první třídu. Podle Webera je ale možné, že menší oddíly budou dostupné i ve druhé třídě. "Umím si představit, že by je mohla využít třeba rodina s dětmi, která by chtěla na cestě soukromí," poznamenal.

Roboti údržbáři

Na údržbu vlaků ICE chtějí dráhy více nasazovat roboty a umělou inteligenci. Od takového kroku si slibují zefektivnění kontrol. V servisním depu v Kolíně nad Rýnem už DB kontrolují soupravy rychlovlaků s pomocí robotů a umělé inteligence, což umožňuje automaticky detekovat vady a odchylky během několika minut. Systém je schopen rozlišit i takové drobnosti, jako jsou špatně usazený šroub nebo poškozený piktogram na vnější straně vagonu. Automatické prověřování stavu ICE nasadí DB v příštích letech také v depech v Berlíně, Dortmundu, Hamburku či Mnichově.

Za velký problém, se kterým se DB dosud nevypořádaly, označil Peterson nedostatečné investice do infrastruktury. "Investice byly po desítky let příliš malé. Nyní to napravujeme," řekl. Vedle modernizace koridorů a přestavby dalších tratí chtějí dráhy zlepšit i stav nádraží. V příštích pěti letech chtějí na 25 dálkově nejvytíženějších nádražích investovat 60 milionů eur (1,5 miliardy Kč) do modernizace zákaznických středisek.