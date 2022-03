Stát chce zvýšit minimální zásoby plynu o 15 procent. Bojí se omezení dodávek z Ruska

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) zůstane v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny do konce tohoto týdne. Na dnešní tiskové konferenci to řekla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. "Já jsem s ním mluvila, bude v v nemocnici do konce týdne. Podrobuje se určitým vyšetřením, cítí se dobře, byl takový pozitivní, velmi se zajímá o všechno," řekla Schillerová.

Šéfa hnutí ANO v pátek převezla sanitka do nemocnice poté, co nakrátko ztratil vědomí. Má také částečnou neprůchodnost střev, napsal o víkendu Babiš na facebooku.