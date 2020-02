Česká sklářská společnost Lasvit usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Do slavné encyklopedie se chce zařadit díky obrovskému šperku v podobě dvou draků, které vyrobila pro hotel Imperial Pacific v Tichomoří. Dvojice ozdob, z nichž každá se tyčí do délky 32 metrů, slouží jako luxusní svítidla a jejich výroba trvala tři roky. Hodnota díla dosahuje čtvrt miliardy korun.

