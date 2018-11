Křetínský: Podíl ve francouzském deníku Le Monde jsem koupil z občanské povinnosti

před 1 hodinou

Český podnikatel Daniel Křetínský vyloučil, že by jeden z nejznámějších francouzských deníků kupoval proto, aby se mohl ucházet o podíl v energetické společnosti Engie. "Považuji tisk za stěžejní věc pro uchování tradičních hodnot liberální demokracie… a to, co se děje nyní kolem nás mě děsí," vysvětlil Křetínský v rozhovoru pro francouzský deník Les Echos. Podnikatel dodal, že si deník vybral proto, že má rád Francii a její kulturu.

Nedávná koupě podílu ve společnosti, která vydává francouzský deník Le Monde, nebyla pro českého podnikatele Daniela Křetínského záležitost ekonomická, ale občanská. Miliardář to řekl v rozhovoru s francouzským deníkem Les Echos, který vyšel v sobotu. Křetínský v něm rovněž vyjádřil obavy o osud tištěných médií a lítost nad tím, jak byla jeho investice do francouzských novin prezentována. Křetínský také v rozhovoru vyloučil, že by jeho motivací byla snaha dostat se na francouzský trh, aby se tam mohl ucházet o státní podíl v energetické společnosti Engie. Křetínský je totiž i většinovým vlastníkem Energetického a průmyslového holdingu (EPH). "Engie je příliš velký podnik" "Nikdy jsme ani nezačali hovořit s mým týmem o myšlence vstoupit kapitálově do společnosti Engie," řekl v rozhovoru Křetínský. Dodal, že francouzská společnost Engie je pro něj příliš velký podnik. Investicím do tamního energetického sektoru se ale nevyhýbá, pokud se vyskytne "rozumná příležitost pro investici". Vzhledem k orientaci francouzské výroby elektřiny to ale podle něj není moc pravděpodobné. Investice do francouzských novin není pro Křetínského záležitostí ekonomickou, ale občanskou. "Považuji tisk za stěžejní věc pro uchování tradičních hodnot liberální demokracie… a to, co se děje nyní kolem nás mě děsí," vysvětlil Křetínský. Jako příklad uvedl průzkum ze Slovenska po parlamentních volbách z roku 2016. "Dvě třetiny dotazovaných mladých lidí tehdy uvedly, že volily neonacistické či populistické strany," řekl český miliardář. Křetínský a Tkáč se údajně chtějí účastnit privatizace energetické společnosti Engie číst článek "Lidé, kteří získávají informace jen prostřednictvím digitálních médií, nejsou dostatečně vyzbrojeni k tomu, aby pochopili složitý komplex společenských, ekonomických a politických otázek," uvedl Křetínský s tím, že "role tisku je pro něj zásadní". "Je čas změnit pravidla hry" Francouzský deník si vybral prý proto, že má Francii a její kulturu rád a že francouzština je jeho první cizí jazyk. Podíl ve francouzském deníku Le Monde prý koupil Křetínský také proto, aby mohl bojovat za spravedlivější systém, co se týče regulace digitálních médií. "Řekněte, nejste médium, když máte internetovou stránku se čtyřmi miliony sledujících? Je čas změnit pravidla hry," uvedl Křetínský s tím, že tisk čelí konkurenci ze strany velkých internetových obrů Google, Apple, Facebook a Amazon, známých pod zkratkou Gafa. Křetínský dodal, že Česká republika je pro tento boj malé území a jako člen francouzské mediální rodiny bude snad moci tyto myšlenky lépe prosazovat. Křetínského firma letos již koupila francouzský týdeník Marianne a dokončuje převzetí podílu v mediální skupině Lagardere Group, která vydává mimo jiné časopis Elle. Video: Křetínský otevřel univerzitní institut Miliardář a pátý nejbohatší Čech Daniel Křetínský otevře univerzitní institut | Video: Markéta Řeháková | 00:28