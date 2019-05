Kdy je čas odejít. Předčasný důchod jde naplánovat tak, abyste se zbytečně neokradli

O předčasný důchod je zájem. Za první čtvrtletí letošního roku o něj požádalo zhruba 3500 lidí. Celkem už je v republice skoro 635 tisíc předčasných důchodců. Dřívější odchod do penze má ale jedno zásadní minus, a to je krácení peněz. Stačí rozdíl jen pár dní při podání žádosti a celkově vyplacená penze může být až o desítky tisíc korun nižší. Proto je dobré počítat.

Nejčastějšími důvody pro odchod do předčasné penze jsou únava z práce, ztráta zaměstnání těsně před důchodem nebo péče o nemocné příbuzné či snaha pomoci dětem s péčí o vnoučata. Ať už odchází lidé z jakéhokoliv důvodu, jedno je jisté. Ztrácejí peníze. Čím dříve do předčasného důchodu nastoupí, o to víc korun ztratí.

Navíc platí různá omezení. "Lidé, kteří zvažují, že odejdou do důchodu dříve, než dosáhnou důchodového věku, by měli vědět, že pro nárok na předčasný starobní důchod musí získat alespoň takovou dobu pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta činí od roku 2019 alespoň 35 let. Je také důležité vzít v úvahu, že předčasný starobní důchod se krátí trvale a možnosti přivýdělku při jeho vyplácení jsou do dosažení důchodového věku omezeny," upozorňuje Jana Buraňová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Pokud je žadatel mladší 63 let, může jít do předčasného důchodu nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku.

Pozor na devadesát dnů

U předčasného důchodu se krátí procentní výměra, která je jednou ze součástí výpočtu důchodu. Druhá - základní výměra - zůstává stejná jako u klasického důchodu. Předčasná penze se valorizuje stejně jako řádné důchody a platí pro ni i různá vládní vylepšení. Základ však zůstává stejný. Průměrný starobní důchod dosáhl v prvním čtvrtletí letošního roku 13 377 korun, předčasný jen částky 11 948 korun.

Pro konkrétní příklad krácení si vezmeme muže narozeného v roce 1958, který má důchodového věku dosáhnout 1. října 2022. Do předčasného důchodu ale odejde už 1. října 2019, přesně tedy 1096 dní před řádným termínem. K tomuto datu získá celkem 42 let pojištění. Za každý rok pojištění činí sazba procentní výměry důchodu 1,5 % výpočtového základu, tedy 63 % (42 x 1,5 %). Jeho výpočtový základ je 16 000 korun, což je nejběžnější částka vypočítávána českým důchodcům.

Za 1096 dnů "předčasnosti" se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 15,9 % (viz tabulka níže). Po snížení bude tedy sazba procentní výměry činit 47,1 % (63 % - 15,9 %). Procentní výměra důchodu skončí na částce 7536 korun (47,1 % z 16 tisíc). Základní výměra v roce 2019, stejná pro všechny důchody, je 3270 Kč. Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 10 806 korun.

A teď pozor. Pokud by muž odešel do předčasného důchodu jen o 16 dní později, tedy 17. října 2019, byl by na tom výrazně lépe. Odejde totiž do penze o 1080 dnů před dosažením důchodového věku, a to už se bude sazba procentní výměry důchodu snižovat jen o 14,4 % výpočtového základu. Procentní výměra důchodu tak dosáhne částky 7 776 a celkem bude penze činit 11 046 korun měsíčně.

Penzista, který pár dní vyčká, tak na tom bude o 240 korun měsíčně lépe, což ročně představuje částku 2880 korun. A pokud bychom počítali, že muž stráví v důchodu 20 let, což je podle České správy sociálního zabezpečení průměrná doba strávená v penzi u mužů, získá přes 57 tisíc korun navíc.

Každopádně se tedy vyplatí před podáním žádosti o předčasný odchod do důchodu správně spočítat dny. Penze se totiž krátí vždy po 90denních úsecích ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku.

"S ohledem na 90denní úseky je vhodné poradit se s odborníky okresní správy sociálního zabezpečení, kde se také žádost o předčasný starobní důchod podává. Přiznání důchodu o několik dnů dříve může znamenat srážku za další započatý úsek," radí Jana Buraňová.

Předčasný důchod ubere statisíce korun

Výraznější rozdíly jsou zřejmé při porovnávání výše klasického důchodu a toho předčasného, i když je o tři roky delší. Vyjdeme opět z příkladu - muž bude pobírat od 1. října 2019 předčasný důchod ve výši 10 806 korun. Za třiadvacet let v důchodu (3 předčasné + 20 let řádných) dostane necelé 3 miliony korun (nepočítáno s valorizací a dalšími možnými úpravami).

Pokud by ale vydržel až do řádného důchodu a nastoupil do penze o tři roky později, 1. října 2022, dostal by měsíčně důchod ve výši 13 350 korun, což představuje příjem 3,2 milionu korun za 20 let strávených v důchodu. Rozdíl je tedy 200 tisíc korun.

U žen by byl rozdíl větší, neboť ženy stráví v důchodu podle sociální správy skoro 28 let. Pokud by tedy pobírala stejný průměrný předčasný důchod ve výši 10 806 korun, tak by za jednatřicet let strávených v penzi získala něco málo přes 4 miliony. V případě řádného důchodu s měsíční částkou 13 350 korun, by její důchod za 28 let činil necelé 4,5 milionů korun. Rozdíl by tedy byl zhruba 450 tisíc.

Tabulka: Výše krácení důchodu podle doby předčasnosti

Důchod přiznán dříve Krácení sazby procentní výměry důchodu Krácení procentní výměry důchodu v Kč o 90 dní 0,9 % 144,- o 180 dní 1,8 % 288,- o 360 dní 3,6 % 576,- o 720 dní 8,4 % 1344,- o 1080 dní 14,4 % 2304,- o 1096 dní 15,9 % 2544,- o 1440 dní 20,4 % 3264,- o 1800 dní 26,4 % 4224,-

Práce je u předčasného důchodu komplikací

Při výplatě předčasného starobního důchodu není možné standardně pracovat či podnikat. Je možné si pouze přivydělat. Lze dělat takové činnosti, které nepodléhají odvodům na sociální či důchodové pojištění. Jsou to:

zaměstnání malého rozsahu, kde příjem nedosahuje 3000 Kč měsíčně

činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč

výkon samostatné výdělečné činnosti v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění, v roce 2019 činí rozhodná částka 78 476 Kč ročně

Omezení v možnostech přivýdělku platí jen do dosažení důchodového věku. Pak už se na příjemce předčasného starobního důchodu vztahují stejná pravidla jako na řádného starobního důchodce. To znamená, že může vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, podnikat či pracovat, a to v pracovním poměru na dobu určitou i neurčitou. Za 360 dní práce v řádném důchodu může penzista požádat o zvýšení důchodu, které činí 0,4 % výpočtového základu.