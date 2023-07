Kdo byl na místě výbuchů Nord Stream. Firma Jerryho Javornického to zjistila

"V průzkumu Země v posledních pěti letech proběhla obrovská revoluce. A vznikla v soukromém sektoru," říká zakladatel a výkonný ředitel firmy SpaceKnow Jerry Javornický. Jeho karlínský start-up dokáže ze satelitních snímků zjistit neuvěřitelné věci.

SpaceKnow Jerryho Javornického pomocí umělé inteligence, konkrétně technologie strojového učení a rozpoznávání obrazu, spočítá, kolik bylo včera aut před všemi supermarkety v Mnichově, jak se daří ekonomice v Gabonu nebo kolik aut za poslední týden odjelo ze všech továren Tesly.

"Všechny věci, které děláme, byly historicky v gesci vojenských a špionážních služeb. Tohle paradigma se ale díky pokroku v umělé inteligenci změnilo - firmy mají často stejné nebo lepší možnosti. Jak to tak bývá, největší inovace jsou hnané soukromými firmami, státní aparát je následuje," říká Javornický.

"Obrovská výhoda SpaceKnow je možnost podívat se do historie, do archivů všech našich dodavatelů satelitních snímků," podotýká Javornický v novém videopodcastu HN Proč šéfové nespí.



