Trh práce se vaří. Navzdory nízké nezaměstnanosti chtějí firmy dál hojně nabírat

Boj o pracovníky ještě přitvrdí. V posledním čtvrtletí roku chce nové lidi nabírat více než třetina společností. Nezaměstnanost je přitom tak nízká, že stlačit už téměř nejde.

Praha - Společnosti budou přitvrzovat v boji o zaměstnance. Ačkoliv volných míst přibývá a nezaměstnanost je už druhý měsíc po sobě na rekordně nízké úrovni (3,1 %), firmy hodlají dál ve velkém nabírat. Vyplývá to z průzkumu personální společnosti ManpowerGroup pro čtvrté čtvrtletí letošního roku.

Výzkum mezi 750 zaměstnavateli v Česku ukázal, že nové pracovníky bude hledat sedm procent firem a jen jedno procento hodlá jejich stav snížit. Čistý index práce tak dosahuje hodnoty šest procent.

Pro konec roku je to druhá nejsilnější hodnota v historii indexu, který náborová firma sleduje od roku 2008. Nejvyšší hodnoty dosud index dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí před dvěma lety.

"Nezaměstnanost je nejnižší v historii a náborové plány firem zůstávají i nadále velmi pozitivní. Poptávka po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku a společnosti hlásí kritický nedostatek pracovníků, rostoucí fluktuaci a tlak na zvyšování mezd," popisuje současný stav Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

To vše podle ní nutí zaměstnavatele, aby zásadně přehodnotili svou personální politiku. "Modifikují systém odměn a výhod, mění organizaci výroby, investují do automatizace, častěji využívají částečné úvazky a flexibilní formy zaměstnávání a nábor rozšiřují do vzdálených regionů, dokonce i zahraničí," uvedla.

Velké firmy přitom hodlají nabírat nové zaměstnance nejvíce. Podniky, kde počet zaměstnanců přesahuje číslo 250, vykazují čistý index práce třicet procent. Středně velcí zaměstnavatelé (50-249 zaměstnanců) mají na další čtvrtletí index práce patnáct procent a u malých podniků a mikropodniků (do 10 zaměstnanců) dosahuje pěti procent.

Z hlediska odvětví hodlá nové pracovníky přijmout osm z deseti hlavních sektorů ekonomiky. Nejsilnější náborové plány předpovídají zaměstnavatelé ve výrobě a stavebnictví, kde index dosahuje deseti procent. Následuje velkoobchod a maloobchod s indexem devět procent a zpracovatelský průmysl (+8 %). Pesimistické plány mají naopak firmy z odvětví napojených na cestovní ruch (ubytování a stravování má index -7 %) a na těžbu nerostných surovin.

Z pohledu regionů hodlá nové pracovníky přijímat nejvíce Morava (+7 %), zaměstnavatelé v Čechách jsou ve svých očekáváních o jeden procentní bod střízlivější a Praha dokonce o dva.

Silný optimismus tuzemských zaměstnavatelů se promítl i do globálního srovnání náborových plánů firem. Zatímco doposud byli Češi z hlediska svých očekávání v porovnání s ostatními zeměmi na chvostu žebříčku, tentokrát předběhli čtvrtinu dalších 44 zkoumaných zemí.

Nabírat nové lidi plánuje podle čistého indexu práce 43 států. Nejoptimističtější jsou Japonci, kde index dosahuje 26 procent, nejpesimističtější jsou Švýcaři, kteří naopak očekávají dvouprocentní pokles. Češi se tak svými šesti procenty dostali například nad očekávání Francouzů, Rakušanů, Španělů, Holanďanů či Britů.