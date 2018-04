Hypoteční politika českých bank ohrožuje ekonomiku země. Nedají na rady ČNB, varuje Moody's

před 1 hodinou

Londýn - České banky se nedrží doporučení centrální banky ohledně limitů pro poměr mezi hypotečním úvěrem a hodnotou nemovitosti, a to by mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro ekonomiku země. Uvedla to dnes mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service ve zprávě pro investory.

Ceny nemovitostí výrazně vzrostly, ale směrnice České národní banky (ČNB), jejichž cílem je omezit vysoce rizikové hypotéky, komerční banky plně nezohledňují.

Podíl nových hypoték, kde úvěry představují 80 až 90 procent hodnoty nemovitosti, ve druhém čtvrtletí roku 2017 činil 28 procent. To je vysoko nad 15 procenty, která doporučuje ČNB. Novější data agentura nemá k dispozici.

Velké množství těchto hypoték při současně prudkém růstu cen nemovitostí by v případě hospodářského poklesu - kdy mohou ceny nemovitostí padat prudce dolů - mohlo prohloubit ztráty bankovních ústavů.

Ceny nemovitostí v ČR stoupají, ve třetím čtvrtletí 2017 se meziročně zvýšily o 12,3 procenta. ČNB se domnívá, že jsou nadhodnoceny o deset procent a překračují základní makroekonomické ukazatele.

"Zadlužení českých domácností se postupně zvyšuje, a pokud by tento růst nebyl zadržen, může mít negativní dopad na finanční sílu obyvatelstva a vyústit ve snížení odolnosti bank i celé ekonomiky," uvedl analytik Moody's Arif Bekiroglu.

Finanční zdraví českých domácností a jejich schopnost splácet úvěry hraje v české ekonomice významnou roli. Domácnosti dříve přispěly ke zmírnění dopadu poklesu vývozu. Nicméně postupné zvyšování základní úrokové sazby v příštích 24 měsících spolu s navýšením kapitálových rezerv by mělo přispět k omezení jak rizikového chování bank, tak ke snížení cen nemovitostí a hypoték, uzavírá agentura Moody's.