Facebook skryl počet lajků. Nové opatření odzkouší na Australanech

Saúdská Arábie se otevírá zahraničním turistům a bude vydávat víza lidem ze 49 zemí. Občané čtyř států oblasti Perského zálivu k cestě do království víza nepotřebují. Mezi zeměmi, pro něž bude vízový systém otevřen, je na oficiální vládní stránce, která se týká programu vydávání víz, také Česká republika i Slovensko. O novém vízovém režimu dnes informovala v Rijádu komise pro cestovní ruch. Saúdská Arábie dosud patřila k zemím pro turisty těžko dostupným. Království vydávalo víza pouze za účelem obchodních cest, muslimské pouti nebo návštěvě příbuzných. Země se snaží zpestřit svou ekonomiku, která je závislá na příjmech z prodeje ropy. Otevření turistům by mohlo znamenat nové zdroje, podle odhadů by příjmy z cestovního ruchu mohly do roku 2030 tvořit desetinu hrubého domácího produktu.