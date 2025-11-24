Evropa zmeškala příležitost stát se lídrem v oblasti AI, vedou USA a Čína

Slovenský prezident Peter Pellegrini kromě výhod, které AI poskytuje, rovněž varoval, že AI může ovlivnit rozhodování lidí.
"Stále platíme cenu za to, že během předchozí digitální revoluce jsme se nedokázali přizpůsobit tak rychle jako jiní. Nemůžeme si dovolit, abychom udělali stejnou chybu," uvedla Lagardeová. Dodala, že Evropa může získat konkurenční výhodu, byť na vlnu AI nastoupila později, a to z důvodu diverzifikace evropského hospodářství. Šéfka Evropské centrální banky má za to, že Evropa v samotném nasazování AI do praxe už nezaostává.
"Musíme odstranit všechny překážky, které nám brání přijmout tuto transformaci. Pokud to neuděláme, riskujeme, že vlna umělé inteligence propluje kolem, a ohrozí tak budoucnost Evropy," uvedla Lagardeová.
Umělá inteligence může podle prezidentky Evropské centrální banky zvýšit produktivitu a snížit náklady na výrobu a na vývoj. "Trénování velkých modelů vyžaduje investice do datových center a do energie. V Evropě čelíme výzvě v této oblasti, neboť máme vysoké ceny energií," řekla.
Pellegrini uvedl, že AI může oslabit vlastní úsudek lidí a orientaci v realitě. "Svět se musí držet pravidla, že AI může urychlit rozhodnutí, odpovědnost za ně ale nadále budou mít lidé," řekl slovenský prezident. Dodal, že proto je potřeba dobře nastavit systém vzdělávání.