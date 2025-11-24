Ekonomika

Evropa zmeškala příležitost stát se lídrem v oblasti AI, vedou USA a Čína

před 7 hodinami
Evropa zmeškala příležitost stát se hlavním hráčem v oblasti umělé inteligence (AI), kterým jsou naopak Spojené státy a Čína. Evropa ale může být v této oblasti důležitým hráčem, pokud bude postupovat rozhodně a odstraňovat překážky rozvoje AI. V projevu na konferenci o AI to v pondělí řekla prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Slovenský prezident Peter Pellegrini kromě výhod, které AI poskytuje, rovněž varoval, že AI může ovlivnit rozhodování lidí.

"Stále platíme cenu za to, že během předchozí digitální revoluce jsme se nedokázali přizpůsobit tak rychle jako jiní. Nemůžeme si dovolit, abychom udělali stejnou chybu," uvedla Lagardeová. Dodala, že Evropa může získat konkurenční výhodu, byť na vlnu AI nastoupila později, a to z důvodu diverzifikace evropského hospodářství. Šéfka Evropské centrální banky má za to, že Evropa v samotném nasazování AI do praxe už nezaostává.

Další zprávy