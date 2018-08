E-občanky už má 60 tisíc Čechů, využívá je však jen málokdo. Chybí jim totiž podstatná věc

Od začátku července v Česku fungují nové občanské průkazy s čipem, které mají lidem usnadnit komunikaci s úřady přes počítač. Využívá je však jen zlomek z nových majitelů. Důvodem je zřejmě fakt, že místo avizovaných 37 služeb je elektronický doklad reálně použitelný jen pro několik málo úkonů. Na většinu ostatních je totiž nutná datová schránka.

Praha - Po měsíci jejich fungování už si takové doklady podle ministerstva vnitra pořídilo 61 tisíc Čechů. Na nově spuštěném Portálu občana, přes který lze s pomocí e-občanky se státem přes počítač komunikovat, se ale zatím registrovalo jen 3700 z nich.

S elektronickým dokladem lze zatím z domu využít jen několik vybraných služeb státu, jako je potvrzení o bezdlužnosti nebo přehled dob důchodového pojištění. Jak e-občanka funguje a co všechno se s ní dá už vyřídit?

Všechny nové občanky už jsou elektronické

Od 1. července platí, že všechny nově vydané občanky jsou již elektronické. Lidé takový doklad získávají bezplatně do 30 dnů, pokud ho ale chtějí mít do pěti dnů od vyžádání, musí si za něj připlatit pětistovku. Tisícovka se pak platí při vydání občanky do druhého dne, její převzetí je ovšem možné pouze v budově ministerstva vnitra v Praze na Pankráci.

Využívání čipu, díky němuž lze občanku používat k digitální komunikaci s úřady, je dobrovolné a bezplatné. K jeho aktivaci je třeba podobně jako u platební karty či mobilního telefonu zadat na úřadě čtyřmístný až desetimístný identifikační osobní kód (obdoba PIN) a také deblokační osobní kód (obdoba PUK). E-občanka pak na počítači funguje po stažení příslušné aplikace a pořízení čtečky čipových karet, jejichž ceny se pohybují kolem dvou či tří stovek.

Zatím jen na Windows

Zmiňovaná aplikace zatím funguje pouze na počítačích s operačním systémem Microsoft Windows. Vlastníci počítačů od Applu tedy dosud e-občanku využívat nemohou, což platí také pro lidi, kteří by chtěli nový digitální doklad používat za pomoci mobilů. Ministerstvo vnitra ovšem slibuje, že do konce roku bude používání elektronických občanek možné přes všechny běžně dostupné digitální platformy.

Spolu s novými elektronickými občankami od července funguje také Portál občana, na němž se dají digitální služby státu využívat a na nějž se lze po zadání kódu z e-občanky přihlásit. Existují ale i další dvě cesty, jak se na portál dostat. Jeden způsob představuje datová schránka, kterou je možné si do tří dnů bezplatně zřídit na poště, na níž funguje oddělení CzechPoint.

Na portál je možné se dostat rovněž prostřednictvím takzvané národní identitní autority. Přístupové jméno a heslo k ní člověk zadá při registraci na webu Správy základních registrů, která zabere několik minut.

S e-občankou se ke všem digitálním službám nedostanete

Na Portálu občana je aktuálně dostupných celkem 37 různých služeb. Ne ke každé se ale člověk s elektronickou občankou dostane. To platí třeba v případech, kdy si chcete požádat o výpis z bodového konta řidičů nebo výpis z rejstříku trestů. Taková potvrzení vám úřady nemají kam poslat, protože neumožňují jejich zaslání třeba na osobní e-mail. Proto se bez vlastní datové schránky na Portálu téměř neobejdete.

I bez ní ovšem řadu informací, jako je potvrzení o bezdlužnosti nebo stav žádosti o nemocenskou, zjistíte. Obecně si bez datové schránky vystačíte především v případech, kdy potřebujete vyřídit věci týkající se České správy sociálního zabezpečení. Na její web ePortál se lze proklikem dostat právě z Portálu občana a člověk na nich vyžadované informace získává pouhým zobrazením na stránce.

Každopádně platí, že Portál občana se zatím vyplatí nejvíce těm lidem, kteří už mají e-občanku i datovou schránku. Takoví lidé portál mohou využívat pro zasílání a přijímání datových zpráv. Ty lze navíc archivovat až do objemu 500 MB, čímž Portál občana nahrazuje službu České pošty Datový trezor, která je ovšem placená.

Od září přibudou další služby

I přes zmíněná omezení odborníci ministerstvo vnitra za nový portál obvykle chválí pro jeho vizuální provedení. Třeba Pirátská strana už ale přišla s kritikou ministerstva, které prý nové digitální služby mezi lidmi dostatečně nepropaguje a do portálu zatím neumožňuje přístup z mobilů nebo počítačů s jinými operačními systémy.

Podle vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly je ovšem červencový start systému pouze příležitostí, aby si lidé nový portál vyzkoušeli přes prázdniny. Až po nich bude zahájena informační kampaň a na portálu se rovněž objeví nové funkce.