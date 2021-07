Za digitálním skokem vpřed stojí konkrétní lidé. Ekonom vybral příběhy transformace

Asociace komunikačních agentur (AKA), která sdružuje mediální, reklamní a marketingové agentury, bude od letošního roku pravidelně vyhlašovat nejvýraznější lídry byznysové, respektive digitální transformace ve firmách v Česku. Výběr největších osobností české scény digitální transformace bude sestavovat ve spolupráci s redakcí týdeníku Ekonom sekce Business Transformation Club & Award v rámci AKA.

"Osobnosti byznysové transformace jsme se rozhodli každoročně vyhlašovat, protože víme, že se v Česku děje obrovské množství úžasných projektů, které si zaslouží vyzdvihnout, vynést na světlo a ukázat veřejnosti," řekl pro týdeník Ekonom Bronislav Kvasnička, šéf marketingové agentury Wunderman Thompson.

Jak říká, AKA tím chce dávat příklad a povzbudit ostatní firmy, jelikož digitální transformace rozhodně není přímočará a jednoduchá záležitost.

"Mnohé firmy se potýkají s problémy a překážkami a rozhodně to není o tom, že se implementuje nějaká technologie nebo nový nástroj. Mnohdy spočívá jádro pro­měny ve změně smýšlení lidí a celé organizace. Přesně to jsme se rozhodli ukázat a sdílet," říká Kvasnička.

A jelikož tyto proměny tlačí ve firmách jednotliví lidé, rozhodla se AKA společně s Ekonomem vyhlašovat každý rok nikoliv nejlepší projekty nebo nejlepší firmy, ale právě vůdčí osobnosti, které s obrovskou energií tlačí proces digitální transformace vpřed.

A co si pod onou digitální transformací vlastně představit? "Vnímáme ji jako jakoukoliv procesní, technologickou nebo organizační změnu ve firmě, která vede k více automatizovaným, digitalizovaným a personalizovaným službám a produktům. Ona transformace ale probíhá, i pokud jde o vnitřní procesy ve firmách, finanční procesy či vztahy se zaměstnanci," říká Kvasnička.

Jak dodává, jelikož se neustále zvyšuje rychlost, s jakou technologie pronikají do našeho života, tak se mnoho oborů začíná prolínat, ať už je to obchod, marketing, komunikace nebo třeba IT.

"Tohle naskýtá obrovské příležitosti pro nové firmy, které mohou vstoupit na trhy s novými službami a produkty, stejně jako to nutí stávající firmy k tomu, aby se těmto trendům přizpůsobily a proměnily se," vysvětluje Kvasnička.

Zároveň dorůstá nová generace lidí, kteří se už do digitálního světa narodili a všudypřítomnou možnost neustále se značkami komunikovat a nakupovat je považují za něco naprosto samozřejmého.

Některé firmy tahle transformace zasáhla dříve, například telekomunikace, maloobchod nebo finanční služby, jako je bankovnictví či pojišťovnictví. Některé o něco později, třeba oblast energetiky nebo výrobní průmysl. Všechny se ale nakonec budou muset na této vlně svézt.