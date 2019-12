Lesy decimují pily těžařů. Grafika ukazuje, jak nekonečné řady klád zahýbaly cenami

Kvůli silné sněhové bouři, která zasáhla Spojené státy, musely být uzavřeny silnice a zrušeno téměř 900 letů. Dalších přes 7000 jich bylo opožděno. Neděle byla přitom jedním z nejvytíženějších dnů na dálnicích i letištích, protože se lidé vraceli domů z oslav Dne díkuvzdání, poznamenala agentura Reuters. Nejvíce zrušených letů zaznamenala v neděli letiště v San Francisku, Newarku a Bostonu.

V oblasti na západ od Bostonu by mohlo do pondělního rána napadnout přes 30 centimetrů sněhu, uvedli meteorologové. Vydatné sněžení i mrznoucí déšť pak předpovídali na noc v rozlehlé oblasti od Velkých jezer až po severovýchod země. Intenzivní sněžení se očekává zejména ve státech New York, v Pensylvánii a v oblasti Nové Anglie v severovýchodní cípu USA.