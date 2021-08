Do roku 2030 přestaneme používat uhlí pro elektřinu a teplo, tvrdí Křetínského EPH

Energetický průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského přestane do roku 2030 ve všech zemích, kde působí, používat uhlí pro výrobu elektřiny a tepla. Výjimkou bude Německo, kde bude firma postupovat v souladu se zákonem o ukončení využívání uhlí, na jejímž základě bude celonárodně ukončena výroba energie z uhlí nejpozději do roku 2038. V pondělí to řekl mluvčí EPH Daniel Častvaj.

V Česku se bude odklon od uhlí týkat elektrárny a teplárny v Opatovicích nad Labem na Pardubicku, Plzeňské teplárenské nebo firmy United Energy, která je provozovatelem teplárny v Komořanech, jež vyrábí teplo a elektřinu pro města Most a Litvínov. "Hnědouhelné teplárny v České republice budou do roku 2028/2029 postupně přestavěny na nízkoemisní zdroje tepla a elektřiny," uvedl Častvaj. EPH tvoří čtyři pilíře, přičemž skupiny EP Infrastructure, EP Power Europe a EP Logistics International sdružují podniky z oblasti infrastruktury, výroby elektrické energie, těžby, logistiky, obchodu s uhlím a obnovitelných zdrojů. Zahrnují přes 70 společností v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, Británii, Irsku, Maďarsku, Francii, Polsku a ve Švýcarsku. EP Real Estate zabezpečuje realitní projekty v rámci skupiny. Křetínský je podle loňského žebříčku časopisu Forbes jedním z nejbohatších Čechů s majetkem v hodnotě 78 miliard korun.