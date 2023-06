Povinnou datovku si stále neotevřely statisíce lidí. Riskují tím problémy s úřady

Zavedení povinných datových schránek "pročišťuje" podnikatelské prostředí v Česku. Své živnosti si kvůli tomu zrušilo více lidí než v předchozích letech. Stále ale zůstává tři čtvrtě milionu Čechů, kteří si svou povinou datovku ještě neotevřeli - ať už proto, že ji považují za zbytečnou, nebo nemají dostatečné technické znalosti. Těmto lidem hrozí problémy s úřady.

Schránky letos musejí mít podle zákona povinně všichni živnostníci, kteří mají IČO. Jenže řada lidí je nechce. Většinou proto, že už nepodnikají, nebo mají najednou dvě schránky. V minulosti si datovku sami dobrovolně založili jako fyzické osoby, tedy na rodné číslo. A teď mají i tu "podnikatelskou".

Jen za první čtvrtletí letošního roku svou živnost ukončilo 196 379 živnostníků, o 182 000 více než loni, ukázala data portálu www.informaceofirmach.cz, která shromáždila společnost CRIF - Czech Credit Bureau. V dubnu pak skončilo s podnikáním více lidí než loni za první čtyři měsíce roku.

Oproti tomu podnikatelskou činnost zahájilo 22 120 živnostníků, tedy o 2443 více než ve stejném období loňského roku.

"Povinné zavedení datových schránek pro živnostníky řadu lidí od podnikání neodradilo. Za první tři měsíce začalo podnikat nejvíce osob od prvního čtvrtletí 2011. Povinnost zřídit si datovou schránku tak vedla k očištění živnostenského podnikání převážně od dlouhodobě neaktivních podnikatelů. Datová schránka pro ně byla komplikací, kterou kvůli nevyužívané živnosti nechtěli podstoupit, a tak radši živnostenské oprávnění zrušili," potvrzuje analytička CRIF Věra Kameníčková. Dodává, že s dubnem začal úbytek podnikatelů spojený s povinným zaváděním datových schránek pomalu utichat.

Na ignoraci pozor

Oproti tomu řada lidí se místo rušení živnosti rozhodla přidělenou datovou schránku jednoduše ignorovat. Stát jich založil více než dva miliony. Podle Digitální a informační agentury se ale do nich stále značná část podnikajících fyzických a nepodnikajících právnických osob nepřihlásila. "Momentálně se pohybujeme pod hranicí 760 000 nepřihlášených uživatelů," upřesňuje pro Aktuálně.cz mluvčí agentury Karolína Sieglová.

Toto číslo přitom v posledních týdnech tedy klesá jen pomalu. Před ignorací datovek však odborníci i úřady opakovaně varují.

Ministerstvo opakovaně apleuje na živnostníky, kteří se odmítají z důvodů protestu do schránek přihlásit poté, co jim poštou přijdou od úřadu přístupové údaje k nové datovce. "Pokud se držitel datové schránky do ní nepřihlásí, zpřístupní se automaticky i fikcí desátý den od nepřevzetí obálky s přístupovými údaji nebo patnáctým dnem od data doručení přístupových údajů," uvedla v březnu pro Aktuálně.cz Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

I v případě nečinnosti či neaktivity držitele datové schránky do ní budou dál doručovány dokumenty i fikcí a držiteli datové schránky hrozí právní účinky z takto došlých dokumentů.

"Je třeba si uvědomit, že od některých orgánů veřejné zprávy, například finančních úřadů, může být vynucováno podání datovou schránkou, pokud je schránka zpřístupněna, a nesplnění takového úkonu s sebou rovněž může nést sankce," podotkla mluvčí.

Živnost ruší hlavně senioři

Jedním z hlavních důvodů, proč nejsou mnozí podnikatelé ochotni používat datovou schránku, mohou být podle expertů nedostatečné technické znalosti na zvládnutí elektronické komunikace, to se může týkat především starších uživatelů.

To ostatně naznačují i aktuální data společnosti CRIF. Nejvyšší podíl, konkrétně 61 procent, na zaniklých podnikatelích měli podle ncih od začátku roku ke konci dubna právě lidé ve věku 61 let a více. Meziročně se nejvíce zvýšil počet zániků živnostníků ve věku 51 až 60 let, a to více než 16násobně. "Z toho lze odvodit, že starší lidé se s datovými schránkami sžívají hůře než mladší generace," uvádí zpráva společnosti.

Nechuť lidí využívat povinnou datovou schránku od státu může posilovat i to, že v nich nevidí výhody nebo se do nich nechtějí nechat nutit. "Místo prezentace pozitivních přínosů se spíše hovoří o její povinnosti. Kdo z nás chce mít něco povinného a něco muset? Benefitem přece není to, že mi stát někde vytvoří úzké místo, kde se tvoří fronty, a následně mi argumentuje, že s datovkou tam nemusím stát," podotýká Michal Kocanda, ředitel softwarové společnosti Atlas Software.

Kocanda dodává, že benefitů datovky přitom je celá řada - od ceny dopisu, jednoduchosti vyzvednutí, jistoty doručení až právě po státem zmiňovaný uspořený čas.

Stát musí lépe vysvětlovat, tvrdí experti

Předseda představenstva Bankovní identity Jan Blažek v květnu na konferenci Digitální Česko 2023 uvedl, že vláda by měla lidem jednoduše vysvětlit, k čemu jsou eDoklady nebo Datové schránky prospěšné.

"Občan se chová racionálně. Pokud dám občanovi nástroj zdarma, který je jednoduchý, snadný na obsluhu a bude mu pomáhat, tak já je nepotřebuju k ničemu nutit. Lidé to budou milovat. Je k tomu potřeba to lidem jednoduše vysvětlit," dodala podle agentury ČTK zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková.

Zkušenost občanů s elektronickými službami státu je však podle místopředsedy vlády pro digitalizace Ivana Bartoše (Piráti) nevalná. Důvodem bylo špatné zadání dodavatelům. "Musí se změnit uživatelská přívětivost a to, jak ta aplikace vypadá," podotkl Bartoš. Dodal, že je proti tomu lidem používání elektronických služeb nařizovat povinně, a to včetně datových schránek.

