Decathlon pozastavuje své aktivity v Rusku kvůli problémům s dodávkami

Rusko do čtvrtka vypracuje pro zahraniční společnosti konkrétní pravidla plateb za dodávky plynu v rublech. Novinářům to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle agentury Reuters to zvyšuje pravděpodobnost přerušení dodávek, protože západní země dosud odmítaly požadavek Moskvy na změnu měny, ve které se za dodávky platí. Platí se převážně v eurech a Západ tvrdí, že Rusko nemá právo přepisovat smlouvy. Také země skupiny G7 tento týden požadavek Moskvy odmítly.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden nařídil požadovat od "nikoli přátelských" zemí za dodávky plynu platby v rublech. To posílilo domácí měnu, když předtím klesla na rekordní minimum kvůli sankcím západních zemí vůči Moskvě za invazi na Ukrajinu. Způsobilo to ale také zvýšení evropských cen plynu. "Nikdo nebude dodávat plyn zadarmo, to je prostě nemožné, a platit za něj můžete jen v rublech," řekl Peskov.