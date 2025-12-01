Česká ekonomika

Online supermarket Rohlík.cz má novou ředitelku, povede ho Miroslava Vopatová

ČTK ČTK
před 17 minutami
Novou generální ředitelkou on-line supermarketu Rohlík.cz se stala Miroslava Vopatová (49). Nahradila Martina Beháně, který funkci generálního ředitele zastával uplynulé tři roky. Vyplývá to z tiskové zprávy společnosti. Prodejce Rohlík.cz je součástí společnosti Rohlik Group.
auto Rohlíku.cz
auto Rohlíku.cz | Foto: Jakub Plíhal

V online supermarketu Rohlík.cz Vopatová dosud zastávala pozici komerční ředitelky, kterou bude i nadále. K odchodu Beháně společnost uvedla, že "probíhá ve vzájemné shodě a dobré spolupráci s Rohlik Group".

"Chtěl bych Martinovi poděkovat za růst našeho českého byznysu v uplynulých třech letech a také za vedení maďarského a rumunského trhu v období, kdy jsem se naplno soustředil na transformaci našeho podnikání v Německu a Rakousku," uvedl ředitel pro příjmy Rohlik Group Olin Novák.

"Zároveň jsem hrdý, že můžeme Mirku přivítat jako naši novou vedoucí českého trhu. Po šesti úspěšných letech v roli komerční ředitelky jsou její hluboké obchodní zkušenosti, porozumění zákazníkům a silné leadershipové schopnosti přesně tím, co potřebujeme pro další kapitolu Rohlík.cz," doplnil.

Společnost dnes také oznámila, že po odchodu Davida Pavlíka z funkce technického ředitele bude vedoucím IT na úrovni Rohlik Group zakladatel firmy Tomáš Čupr.

Hrubý zisk společnosti Rohlik Group vzrostl v uplynulém finančním roce o 38 procent na 389,4 milionu eur (zhruba 9,4 miliardy korun). Obrat skupina zvýšila o 34,2 procenta na 1,1 miliardy eur (víc než 27 miliard korun). Provozní ztráta před mimořádnými výdaji klesla na 63,47 milionu eur (1,53 miliardy Kč) z předchozích 77 milionů eur (1,86 miliardy korun). Finanční rok Rohlik Group trval od loňského 1. května do konce letošního dubna.

 
před 17 minutami
Aktualizováno před 17 minutami
