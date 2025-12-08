Ekonomika

Poplatek za hotovostní výplatu penze poštou vzroste od ledna na 94 korun

před 20 minutami
Poplatek za hotovostní výplatu důchodu Českou poštou se od ledna zvýší o 16 korun na 94 korun. Zaplatí jej důchodci při výběru důchodu na přepážce nebo od poštovního doručovatele. Česká pošta to oznámila v pondělí. 

Poplatek je odečítaný přímo z vyplácené částky důchodu a hradí jej příjemce důchodu, pokud mu byl důchod přiznán po 1. lednu 2010. U starších důchodů hradí náklady Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

"Tato změna vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi ČSSZ a Českou poštou. Chceme však klientům nabídnout jednoduchou a výhodnou alternativu - bezhotovostní výplatu důchodu na bankovní účet, která je zcela bez poplatku a probíhá rychleji i bezpečněji. Bankovní účet si můžete snadno a zdarma zřídit na kterékoliv pobočce České pošty," uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Pro klienty, kteří si nechají důchod posílat na účet zřízený na České poště, pošta podle Vitíka nabízí jeden výběr hotovosti měsíčně na přepážkách zdarma a jednou měsíčně donášku hotovosti na jakoukoliv adresu v ČR zdarma.

Doručení penze pošta naposled zdražila letos v únoru, a to z 35 na 78 korun. Před tím poplatek zvyšovala o šest korun před dvěma lety. Počet lidí, kteří si nechávají posílat důchody poštou, postupně klesá. Před 20 lety jich bylo 1,77 milionu, předloni 587 600 a loni v listopadu pak 524 200.

 
