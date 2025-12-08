Dnes už pro všechny. Five Guys otevírá pobočku v Praze, jak je to s cenami burgerů?

Five Guys je v zahraničí fenoménem. Čeští jedlíci na něj čekali dva dlouhé roky od oznámení, že první burgerová restaurace zamíří také do Prahy. Nyní už v Máji na Národní - konkrétně v rohu foodcourtu v prvním patře - nelze přehlédnout obří nápis americké fastfoodové klasiky s ikonickými červeno-bílými pytli brambor.
Česká pobočka se drží osvědčeného konceptu - stálá nabídka bez sezónních experimentů, masivní porce, pestrý výběr více než dvou desítek bezplatných doplňků do sendvičů i mléčných koktejlů (a není problém přidat všechny naráz), nula mrazáků a mikrovlnek. I zde Five Guys lpí na tom, že všechny burgery vznikají čerstvé a od píky.
Čekání na vyřízení objednávky zkracují pražené neloupané buráky, které si mohou zákazníci nabírat bez omezení a zdarma. Že si obsluha věří, ukazuje i otevřená kuchyně, kde se všechny burgery připravují před zraky hostů. Hotové sendviče si pak host odnáší v papírových baleních, tácy byste tu hledali marně.
Ve srovnání se zahraničím ale českému Five Guys chybí dvě věci - nápojový mix (k dispozici je zatím klasický stroj na bezedné limonády) a samoobslužný kiosk. To je ovšem záměr. "Během následujících dvou měsíců dorazí, ale chceme, aby se zvládl první nápor a aby se hosté naučili správně poskládat svůj burger," vysvětlil manažer Martin Levec.
Jak je to ovšem s cenami? Five Guys bezesporu patří k dražším fastfoodovým řetězcům - základní malý hamburger stojí 175 korun, cheeseburger pak 295 korun. Za malé hranolky dáte 125 korun, za milkshake pak 155 korun.
Ve srovnání se zahraničními cenami ale zaplatíte méně za stejné produkty. Vybrané cenovky najdete níže v tabulce:
Ceny vybraných položek v českém Five Guys:
- Malý hamburger: 175 Kč
- Malý bacon cheeseburger: 215 Kč
- Hamburger: 255 Kč
- Bacon cheeseburger: 345 Kč
- Hot dogy: 225 až 305 Kč
- Sendviče: 125 až 175 Kč
- Hranolky: 125 až 185 Kč (klasické nebo s cajun kořením)
- Milkshake: 155 Kč
- Bezedný nápoj: 85 Kč
- Doplňky: zdarma
I malé varianty hamburgerů či hranolek jsou poměrně velké, velké varianty pak zase vyloženě obří. Bezplatné doplňky v podobě grilovaných hub, rajčat, nakládaných okurek či několika druhů omáček dokážou výsledný burger slušně zhutnit.
To samé platí i pro mléčné koktejly - i tam jsou doplňky zdarma, například ve formě drcených sušenek nebo kousků slaniny. Stejně tak si mohou jedlíci užívat neomezeného množství kečupu a majonézy na hranolky, které Five Guys nabízí v klasické solené nebo cajun kořeněné variantě.
První pobočka v Máji na Národní třídě by neměla být zdaleka poslední. V plánu je otevřít minimálně ještě jednu restauraci už příští rok, další by měly přijít vzápětí.