Češi znovu víc utrácejí, tržby rostou navzdory poklesu u potravin

před 3 hodinami
Maloobchodní tržby v Česku v říjnu opět meziročně vzrostly, bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel se zvýšily o 2,8 procenta. V září to bylo po revizi rovněž o 2,8 procenta. Meziměsíčně tržby v říjnu stouply o 0,4 procenta. Data v pátek na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

"Maloobchodní tržby se v říjnu po očištění o cenové vlivy meziročně zvýšily za prodej nepotravinářského zboží a pohonných hmot. Tržby rostly ve všech sortimentních skupinách prodejen s nepotravinářským zbožím s výjimkou prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením. Tržby za prodej potravin meziročně poklesly, a to jak ve specializovaných, tak i v nespecializovaných prodejnách," uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Tržby za pohonné hmoty v říjnu meziročně vzrostly o 5,5 procenta a za nepotravinářské zboží o 4,3 procenta, naopak za potraviny o 0,3 procenta klesly.

V prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky tržby v říjnu meziročně vzrostly o 9,2 procenta, v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci se zvýšily o osm procent, s oděvy a obuví o 5,9 procenta, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 3,6 procenta a s výrobky pro domácnost byly vyšší o půl procenta. Naopak tržby v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením o 2,8 procenta klesly.

Tržby ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 2,2 procenta a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin klesly o 0,1 procenta. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se zvýšily o 4,7 procenta. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby vzrostly o 7,3 procenta.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel v říjnu meziročně vzrostly o 4,9 procenta po zářijovém růstu o 4,4 procenta. Meziměsíčně se zvýšily o 0,4 procenta.

 
