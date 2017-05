Celníci objevili v tržnici Sapa padělky za 14 milionů korun. Při kontrole došlo ke konfliktu

před 38 minutami

Celníci tento týden objevili při dvou kontrolách v tržnici Sapa v pražské Libuši přes čtyři tisíce padělků textilu, kožené galanterie, hraček, slunečních brýlí a obuvi. Pokud by je prodejci prodali, majitelům ochranných známek by vznikla škoda přesahující 14 milionů korun. Trhovci zákazníkům-kontrolorům nabízeli zaručeně "značkové" zboží a odváděli je do skrytých prostor, které bývají za plentou nebo falešnými dvojitými dveřmi. Celníci řešili také konflikt s prodavačkou. "Zpanikařila a snažila se o útěk z místa kontroly. Vzhledem k tomu, že kladla odpor, odmítala spolupracovat a fyzicky napadala celníky, byli celníci nuceni použít donucovací prostředky," uvedla mluvčí celníků Ivana Kurková.

