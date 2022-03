Bývalý šéf Temelína Zronek z ČEZ: Výbuch jaderné elektrárny v Záporoží nehrozí

Výbuch jaderné elektrárny při ostřelování nehrozí, materiál v jaderných elektrárnách je k tomu nevhodný. K úniku radiace by musel nastat celý řetězec selhání v důsledku násilného poškození. V reakci na noční útok na Záporožskou jadernou elektrárnu na Ukrajině uvedl člen představenstva společnosti ČEZ a bývalý šéf jaderné elektrárny Temelín Bohdan Zronek.

"K výbuchu dojít nemůže. Na to je ten materiál, co je v jaderných elektrárnách, naprosto nevhodný. Na druhou stranu to, co může nastat, je ztráta chlazení paliva v reaktorech a případné poškození paliva, potenciálně až únik radioaktivních látek. To už by ale musel nastat celý řetězec selhání v důsledku přímo násilného poškození. Tomu zatím podle informací, které máme, nic nenasvědčuje," uvedl Zronek v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Po nočním ruském útoku na záporožskou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny vypukl v pětipodlažním výcvikovém zařízení požár, který byl později uhašen. Ruské jednotky elektrárnu ovládly, na místě zůstávají zaměstnanci a kontrolují stav jaderných bloků.

Přes Světovou asociaci provozovatelů jaderných elektráren WANO má ČR podle něj informaci, že byl požár v nejaderných objektech. "Takže to, co je klíčové k zajištění jaderné bezpečnosti, podle našich informací nebylo zasaženo," uvedl. Dva bloky jsou nyní dochlazovány, protože byly odstaveny v poslední době. Při chlazení podle něj riziko nehrozí.

"Při chlazení je potřeba odvádět teplo podle toho, jak jsou bloky naprojektované. Ony jsou velmi robustní, mají zálohované a vzájemně zastupitelné systémy. Všechny bezpečnostní systémy jsou také zálohované způsobem 'třikrát sto procent', což znamená, že stačí, aby vždy fungoval jen jeden systém," uvedl Zronek.

Systémů, které umí pomoci a dosáhnout cíleného stavu, je podle něj řada. "Takže pokud zachovají v elektrárně funkčnost bezpečnostních systémů, budou bloky umět dochladit, udržovat bezpečný stav, aby nedošlo k poškození jaderného paliva, mělo by to být v pořádku. Druhá věc ale je, že ta elektrárna nemusí být schopna vyrábět," řekl Zronek listu.

Záporožská elektrárna má obdobnou ochranu jako například český Temelín. "Všechny záporožské bloky mají kontejnment (betonovou schránku) podobný, jako mají bloky v našem Temelíně. Jsou fakticky totožné, a to znamená, že jsou opravdu velmi robustní," uvedl Zronek. Bloky byly podle něj zprovozněny v letech 1985 až 1996.

Jaderné elektrárny by podle něj měly být během jakéhokoliv konfliktu tabu, tedy že by měly by být vypuštěny z bojů. "Celý svět se vždy držel pravidla, že jaderná bezpečnost má přednost. Podobně to bylo za války v Jugoslávii, kdy jaderná elektrárna Krško byla tabu a nikdo ani nevěděl, že tam takové zařízení funguje," řekl.