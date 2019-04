Bambusový hrnek z Albertu uvolňuje formaldehyd, varuje ministerstvo

Ministerstvo zdravotnictví varuje před bambusovým hrnkem z Číny, ze kterého se při běžném používání uvolňuje vysoké množství formaldehydu. Látka může způsobit například podráždění nebo alergické reakce. Prodejce Albert výrobek stáhl z trhu. Informovala o tom mluvčí ministerstva Gabriela Štepanyová.

Hrnek Out of the Blue KG krémové barvy má průměr 9×13 centimetrů. Na vnější straně je dekor s obrázky tukanů, ananasů a listů. Má barevné silikonové víčko a objímku. Je na něm nalepena etiketa s údaji o dovozci a symboly pro používání výrobku. Uvnitř hrnku je volně uložená papírová etiketa s vícejazyčným upozorněním.

"Laboratorními testy bylo prokázáno, že bambusový hrnek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 140 ± 14 mg / kg simulantu," uvádí ministerstvo. Limit (15 mg formaldehydu / kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen.

Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.