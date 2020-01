Babiš podá kvůli dálničním známkám trestní oznámení. Firma je ochotna ustoupit

Premiér Andrej Babiš (ANO) podá trestní oznámení kvůli zakázce na elektronické dálniční známky. Informace, které dostává o propojení některých osob, jsou znepokojivé, řekl novinářům při pracovní cestě v Izraeli. Společnost Asseco Central Europe, která měla být dodavatelem IT systému, uvedla, že je ochotna ukončit smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) a nebude žádat náhradu.

"Dostáváme stále víc a víc znepokojivé informace, jak to proběhlo. Dneska už můžu potvrdit, že podám trestní oznámení," uvedl Babiš.

Dodal, že dostává informace o propojení některých osob. "Je potřeba, aby to policie vyšetřila. Ale dostal jsem zprávu od kolegů, že je to na dobré cestě, abychom v podstatě ty zakázky zrušili, vysoutěžili je znovu a otevřeně. Pro mě je to absolutně nepřijatelné," doplnil předseda vlády.

SFDI minulý týden oznámil, že IT systém k elektronickým vinětám, který zahrnoval mimo jiné e-shop a mobilní aplikaci, zajistí společnost Asseco Central Europe za 401 milionů korun bez DPH. Zakázka vyvolala velkou vlnu kritiky z řad odborníků, opozice i premiéra.

Kvůli tendru v pondělí předseda vlády navrhl odvolat ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Jeho nástupcem se v pátek stane vicepremiér a současně ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).