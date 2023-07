Za třetinu evropské ceny. VW trápí nízké prodeje v Číně, nasadil bezkonkurenční cenu

I když se z evropského pohledu zdají čínské ceny elektrických Volkswagenů jako sci-fi, stále jsou vyšší, než za jaké prodává domácí konkurence. Největší evropská automobilka se v říši středu dlouhodobě potýká s odbytem svých elektromobilů.

Když Volkswagen nedávno přišel o pozici nejprodávanější značky v Číně, zdálo se, že to nejvyšší vedení automobilky nijak nerozhodilo. Ralf Brandstädter, který má ve VW na starosti právě místní trh, se nechal slyšet, že jeho automobilka "nepotřebuje být v čele za každou cenu" a že se "nebude podbízet".

Teď však svou strategii patrně přehodnotila. Podle německého týdeníku Automobilwoche přišel Volkswagen v Číně s akční nabídkou na svůj model ID.3. Ten je možné až do konce června pořídit za 125 900 jüanů, v přepočtu za 377 700 korun. Nabídka je omezena na sedm tisíc kusů, standardně se ID.3 v Číně prodává za 159 888 jüanů (479 700 Kč).

Místní reklama pak ID.3 vykresluje jako "ideální auto pro začínající elektromobilisty a pendlery". Jak však Automobilwoche upozorňuje, Číňané vnímají ID.3 jako auto, které pokulhává v nabídce zábavního softwaru a navzdory akční nabídce je stále dražší než konkurenční BYD Dolphin, který se dá sehnat v přepočtu za 350 400 korun. Právě značka BYD vystřídala Volkswagen na pozici nejprodávanější značky v Číně, na které se držel přes třicet let.

Na domácí půdě však automobilka operuje se zcela jinými cenami. Například v Česku lze faceliftovaný Volkswagen ID.3 pořídit za cenu těsně pod milion korun, a to v základním provedení s menší (58 kWh) baterií. Verze se 77 kWh baterkou vyjde o 140 tisíc korun dráž. Jak upozorňuje časopis Focus, pro německé dealery Volkswagenů je stále těžší vysvětlovat zákazníkům, že na pohled identické auto lze v cizině sehnat za třetinu jeho evropské ceny.

Ve skutečnosti se však auta nabízená v Číně od těch evropských liší v řadě důležitých detailů. Kdo by se je pokusil dovézt do Evropy na vlastní pěst, patrně by narazil při jeho přihlášení do provozu. Kromě odlišného konektoru dobíjení mají čínská auta například jiný systém pro automatické přivolání pomoci v případě nehody, což je pro úřady nepřekonatelná překážka. Volkswagen údajně začátkem roku zaslal evropským dealerům varování, že šedý dovoz takových aut je porušením uzavřených smluv a automobilka jej nebude tolerovat.

Objevují se však náznaky, že ani současné evropské ceny elektrických Volkswagenů nemusí být neměnné. Podle studie duisburgského Centra automobilového výzkumu se v červnu modely ID.3 a ID.4 daly v Německu pořídit se slevou 24, respektive 21 procent oproti ceníkovým cenám (započítán je však i státní příspěvek ve výši tří tisíc eur).

Šéf centra Ferdinand Dudenhöffer dává současné rabaty na nová auta do souvislosti s koncem čipové krize, která v minulých letech přispěla k převisu poptávky nad nabídkou. "Dlouhé čekací doby a nedostatek nových vozů jsou opět cizí slova," míní Dudenhöffer.

Za slevami však v tomto případě může být i slabá poptávka po elektrických Volkswagenech také v Evropě. Ta již donutila automobilku k rušení směn v její továrně v německém Emdenu, kde se mimo jiné vyrábí i model ID.4.