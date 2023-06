Malé auto, které má umět velké věci. EX30 je nejrychlejší Volvo a překvapilo cenou

Ve Volvu slibovali, že jejich nový elektromobil bude prakticky stejně drahý - nebo levný, chcete-li-, jako ekvivalentní auto se spalovacím motorem. Městský elektrický crossover EX30 se dá koupit od 870 tisíc. Nejvýkonnější varianta bude zároveň nejrychlejším sériovým autem se znakem Volvo.

Prostřednictvím důmyslného videospotu a perfektního načasování příchodu šéfa značky Volvo Jima Rowana na milánské pódium se před publikem v sále a díky live streamu po světě představil nový elektromobil od Volva.

0:35 Volvo EX30 | Video: Volvo Cars

"Je vším, co od Volva čekáte, stejně bezpečné, vybavené a krásné, a přitom v menším balení," představil nový model energický Skot, který byl v minulosti dlouholetým generálním ředitelem designové značky spotřební elektroniky Dyson.

Městský crossover přichází s krédem, že i malé auto umí zvládnout velké věci. V případě EX30 to nemusí být marketingová floskule, švédský elektromobil má totiž několik es v rukávu.

Předně sází na design, který mají příznivci švédské značky v lásce, a vzhledově se sladil s nedávno představeným velkým elektrickým SUV EX90, do kterého si může sednout až sedm lidí.

Ačkoli novinka měří na délku jen 4,2 metru a je to tedy nejmenší Volvo v nabídce, uvnitř má díky velkorysému rozvoru poskytnout více místa než XC40. Vedle zadního kufru o objemu 318 litrů má ještě použitelný přední "frunk", kam lze pohodlně uložit například nabíjecí kabely.

Osoby s povahou švédského architekta budou v kabině EX30 spokojení. Je tak minimalistická, jak jen může být. Před řidičem není jediný displej, dokonce ani head-up s digitální projekcí jízdních údajů. Posádka si bude muset vystačit "jen" s jedinou na výšku ukotvenou centrální obrazovkou s úhlopříčkou 12,3 palce. Volvo už před časem přešlo na infotainment od Googlu, a tak má být ovládání veškerých funkcí maximálně přívětivé.

Specialitou interiéru je využití recyklovaných materiálů. "Nevytváříme žádný odpad, který vzniká například při stříhání kůže na čalounění. Jako potah v kabině využíváme speciální úpletovou tkaninu z recyklovaných PET lahví, ze které nezůstává jediný odstřižek. Plasty jsou vyrobeny z rozemletých recyklovaných plastových rámů oken, pro jeden typ designu kabiny používáme recyklované džínsy," popisují detaily Volva zástupci značky.

EX30 se nabízí ve třech verzích pohonu. Základní jednomotorová s lithium-železofosfátovou baterií s kapacitou 51 kWh (využitelných je 49 kWh), výkonem 200 kW, z 0-100 km/h zrychlí za 5,7 s a nabídne dojezd 344 km. Verze s větší 69kWh, respektive 64kWh nikl-mangan-kobaltovou (NMC) baterií má ujet 480 km a je o čtyři desetiny rychlejší.

Dvoumotorová varianta s NMC baterií poskytne výkon 315 kW, ujede 460 km na nabití a nabídne zrychlení z 0-100 km/h za 3,6 sekundy, půjde tedy o nejrychlejší Volvo v nabídce. Bez ohledu na verzi by se vůz měl nabít z 10 na 80 procent kapacity za 26 až 27 minut.

Tím nejzajímavějším údajem na Volvu EX30 je ale jeho cena. "Snažili jsme se maximálně o cenovou paritu, tedy aby elektromobil byl cenově srovnatelný se spalovacím modelem v této kategorii," uvádí ceníky produktový manažer Volva Martin Mazari.

Základní EX30 vyjde na 869 tisíc korun, prostřední na 994 tisíc a nejvýkonnější 1 144 000 korun. Ve své třídě nemá mnoho konkurentů, prémiových elektrických crossoverů do města v Evropě moc není. DS3 E-Tense vyjde na 1,26 milionu. Fiat 500e za 700 tisíc je výrazně menší a jednoúčelovější, Honda e nebo Mazda MX-30 mají moc malý dojezd.

Jako nejbližšího konkurenta pro EX30 Mazari vnímá Audi Q2 se spalovacím motorem, případně plug-in hybridní Mini Countryman. "Nejbližším evropským konkurentem pak bude pravděpodobně nový Smart," uvažuje.

Malé Volvo, které umí velké věci, se bude vyrábět v čínské továrně Geely a téměř tři čtvrtiny produkce mají zamířit do Evropy a na Blízký východ. První vozy mají dorazit na trhy už koncem roku, do Česka pravděpodobně až začátkem toho příštího.

Verze pohonu Single motor RWD Single motor RWD Twin-motor AWD Kapacita baterie/využitelná 51/49 kWh (technologie LFP) 69/64 kWh (technologie NCM) 69/64 kWh (technologie NCM) Výkon 200/272 (kW/k) 200/272 (kW/k) 315/428 (kW/k) DC nabíjení 10-80 % 27 min 26 min 26 min Dojezd 344 km 480 km 460 km Zrychlení 5,7 s 5,3 s 3,6 s Cena od 869 000 Kč 994 000 Kč 1 144 000 Kč

"Bude to jeden z nejklíčovějších a nejlépe prodávaných modelů v naší nabídce, a to už příští rok," věří Alican Emiroğlu, generální ředitel českého zastoupení Volvo Cars. EX30 by podle očekávání značky mělo oslovit hlavně ženy a mladé páry, a také lidi, pro které byla auta v současné nabídce Volva příliš velká a málo vhodná do měst.

Severská značka chce už v roce 2025 prodávat polovinu svých vozů na elektřinu a v roce 2030 se stane producentem výhradně bateriových aut.